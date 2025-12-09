Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ella sería la nueva pareja de Cris Valencia que recuerda a Yana Karpova

Cris Valencia fue visto con quien sería nueva pareja, cuyo parecido con su expareja Yana Karpova llamó la atención.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La supuesta nueva novia de Cris Valencia recuerda a Yana Karpova
Ella sería la nueva pareja de Cris Valencia y su parecido con Yana Karpova sorprende. (Foto Canal RCN).

El nombre de Cris Valencia y Yana Karpova se apoderó de las tendencias en redes sociales en la mañana de este viernes 12 de septiembre, luego de que el joven cantante fuera captado con quien sería su nueva pareja sentimental cuyo parecido con su expareja generó revuelo.

Artículos relacionados

¿Cris Valencia tiene nueva pareja sentimental tras ruptura con Yana Karpova?

Las redes sociales se llenaron de comentarios relacionados a Cris Valencia luego de que se viralizara una fotografía del joven artista junto a una misteriosa mujer bastante parecida a Yana Karpova, su expareja.

Nueva ilusión de Cris Valencia sorprende por su parecido con Yana Karpova
Cris Valencia reaparece con nueva novia y su parecido con Yana Karpova impacta. (Foto Canal RCN).

Pues, aunque en la instantánea difundida se ve a la mujer de espalda con un gesto amoroso hacia el artista, la contextura de su cuerpo recordó a la de la influenciadora rusa: pues no solo se le vio usando un vestido muy similar a los que ella suele lucir, sino que su cabello rubio destacó.

Artículos relacionados

Hasta el momento, Cris Valencia no se ha pronunciado sobre la identidad de la misteriosa mujer, lo que ha aumentado aún más la curiosidad de sus seguidores.

¿Quién es la nueva pareja de Cris Valencia? Esto se sabe

Ahora bien, aunque Cris Valencia no ha desmentido que se encuentra en una nueva relación sentimental tras meses de su ruptura con la influenciadora Yana Karpova, lo cierto es que presumió dicha fotografía con la misteriosa mujer en sus redes sociales. Internautas habrían logrado identificar su identidad.

Fans reaccionan al ver a Cris Valencia con nueva novia que recuerda a Yana Karpova
Nueva pareja de Cris Valencia sorprende por su parecido con Yana Karpova. (Foto Canal RCN).

Según comentarios que rondan en redes, la nueva pareja de Cris Valencia podría tratarse de una joven influenciadora paisa que también se mueve en la industria musical como DJ profesional, identificada como Guadalupe.

Artículos relacionados

Los rumores tomaron aún más fuerza luego de que, en las recientes publicaciones de la joven, se pudieran ver comentarios de Cris Valencia en los que expresaba: “esta mujer es mi vida”, los cuales recibieron respuestas amorosas por parte de ella.

Pese a las pruebas que apuntarían a que efectivamente la pareja de jóvenes se encuentran en una relación sentimental, ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, pero sus constantes interacciones en redes sociales avivan las especulaciones y mantienen a sus seguidores a la expectativa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sale a la luz canción inédita de Dani Duke grabada tiempo atrás: así reaccionaron Dani Duke

Dani Duke reveló inédita canción que grabó hace tiempo y nunca lanzó: así suena

La influenciadora Dani Duke sorprendió al compartir un segmento de una inédita canción grabada tiempo atrás.

Karina García avivó rumores de compromiso con Altafulla Karina García

¿Karina García y Altafulla se comprometieron? Video de la modelo aviva rumores

Karina García sorprendió a sus seguidores con confesión en video y enciende todas las alarmas sobre compromiso con Altafulla.

El robo que dejó en shock a Karen Sevillano en pleno corazón de Medellín Karen Sevillano

Karen Sevillano presenció impactante robo en pleno centro de Medellín

Karen Sevillano vivió un inesperado momento de tensión al presenciar un impactante robo en pleno corazón de Medellín.

Lo más superlike

Bad Bunny Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluyó a Estados Unidos en su gira mundial

Bad Bunny explicó por qué dejó a EE. UU. fuera de su gira mundial: el ICE y las redadas migratorias lo hicieron dudar.

Alejandra Ávila, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra estalla contra Valentina por dejarla en riesgo de eliminación en MasterChef, así reaccionó

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad

¿Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda? Belleza

Copenhague, la ciudad que redefine el estilo con enfoque sostenible: ¿la nueva capital de la moda?

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos