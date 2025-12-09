Ella sería la nueva pareja de Cris Valencia que recuerda a Yana Karpova

El nombre de Cris Valencia y Yana Karpova se apoderó de las tendencias en redes sociales en la mañana de este viernes 12 de septiembre, luego de que el joven cantante fuera captado con quien sería su nueva pareja sentimental cuyo parecido con su expareja generó revuelo.

¿Cris Valencia tiene nueva pareja sentimental tras ruptura con Yana Karpova?

Las redes sociales se llenaron de comentarios relacionados a Cris Valencia luego de que se viralizara una fotografía del joven artista junto a una misteriosa mujer bastante parecida a Yana Karpova, su expareja.

Cris Valencia reaparece con nueva novia y su parecido con Yana Karpova impacta. (Foto Canal RCN).

Pues, aunque en la instantánea difundida se ve a la mujer de espalda con un gesto amoroso hacia el artista, la contextura de su cuerpo recordó a la de la influenciadora rusa: pues no solo se le vio usando un vestido muy similar a los que ella suele lucir, sino que su cabello rubio destacó.

Hasta el momento, Cris Valencia no se ha pronunciado sobre la identidad de la misteriosa mujer, lo que ha aumentado aún más la curiosidad de sus seguidores.

¿Quién es la nueva pareja de Cris Valencia? Esto se sabe

Ahora bien, aunque Cris Valencia no ha desmentido que se encuentra en una nueva relación sentimental tras meses de su ruptura con la influenciadora Yana Karpova, lo cierto es que presumió dicha fotografía con la misteriosa mujer en sus redes sociales. Internautas habrían logrado identificar su identidad.

Nueva pareja de Cris Valencia sorprende por su parecido con Yana Karpova. (Foto Canal RCN).

Según comentarios que rondan en redes, la nueva pareja de Cris Valencia podría tratarse de una joven influenciadora paisa que también se mueve en la industria musical como DJ profesional, identificada como Guadalupe.

Los rumores tomaron aún más fuerza luego de que, en las recientes publicaciones de la joven, se pudieran ver comentarios de Cris Valencia en los que expresaba: “esta mujer es mi vida”, los cuales recibieron respuestas amorosas por parte de ella.

Pese a las pruebas que apuntarían a que efectivamente la pareja de jóvenes se encuentran en una relación sentimental, ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, pero sus constantes interacciones en redes sociales avivan las especulaciones y mantienen a sus seguidores a la expectativa.