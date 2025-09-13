Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Pajón presumió sus últimos meses de embarazo con tiernas fotografías

Mariana Pajón enterneció a sus seguidores al compartir un emotivo vistazo a la recta final de su embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Mariana Pajón muestra su pancita en fotos que derriten corazones
¿Cómo luce Mariana Pajón en sus últimos meses de embarazo? ¡Las fotos enamoran! (Foto AFP: Gaston De Cardenas).

La doble medallista olímpica Mariana Pajón enterneció a sus seguidores al compartir un emotivo vistazo a la recta final de su embarazo, con una serie de fotografías con las que capturó su más reciente viaje en compañía con su esposo Vincent Pelluard.

¿Cómo luce Mariana Pajón en sus últimos meses de embarazo?

En una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Mariana Pajón compartió un carrete de fotografías que capturó a lo largo de su más reciente viaje en compañía de su esposo, Vincent Pelluard, a tan solo un mes de que su pequeño hijo nazca.

La deportista profesional expresó que este sería el último viaje que haría junto a su pareja en solitario, pues pronto dará a luz a su primer hijo para dejar de ser dos y convertirse en tres personas que se aventurarán por el mundo.

En la primera fotografía se puede ver a la deportista posando junto a su pareja, quien abraza su pancita de embarazo mientras disfrutan de la playa. En otra instantánea, la pareja escribió un mensaje en honor a su bebé en la arena de la playa, además de compartir diversos paisajes y atardeceres que disfrutaron en compañía.

“Uno los 2 antes de ser. Playita, sol, muchos atardeceres, un poco de cicla, y mucho amor”, escribió Mariana.

Vale la pena destacar que Mariana Pajón estaría en su octavo mes de embarazo, por lo que se espera que para el mes de octubre reciba en brazos a su primogénito.

¿Cómo reaccionaron los internautas al tierno post de Mariana Pajón?

Los seguidores de Mariana Pajón no tardaron en reaccionar al tierno carrete de fotografías que compartió en sus redes sociales.

Comentarios llenos de cariño y felicitaciones por su embarazo se multiplicaron rápidamente, entre esos “Preciosos los 3. Mariana, siempre serás la reina de Colombia”, “Bendiciones, merecido tiempo en familia”, “muchas bendiciones para ustedes, reina, campeona”.

De esta manera, Mariana Pajón dio a conocer a sus seguidores que el momento para conocer cara a cara a su pequeño bebé está pronto a llegar para convertirse en una familia de tres.

