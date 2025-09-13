Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Koral Costa sorprende al publicar foto de cuando tenía 16 años: "Miren como era de flaca"

Koral Costa recordó su pasado con una instantánea en la que dejó ver su figura en la adolescencia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Koral Costa
Koral Costa sorprende al publicar foto de cuando tenía 16 años | Foto del Canal RCN.

La cantante y actriz Koral Costa sorprendió al desempolvar un recuerdo fotográfico de hace años con el que los internautas notaron el cambio físico que ha tenido con el paso del tiempo.

Koral Costa, quien es esposa del actor Omar Murillo, se caracteriza por ser estrambótica. Su personalidad genera posturas divididas; mientras unos la quieren, otros no tanto.

¿Cómo se veía Koral Costa cuando tenía 16 años?

La cantante es de las más activas en redes sociales y tiende e interactuar con los usuarios. Precisamente, compartió un recuerdo a través de una historia en su perfil oficial de Instagram, la cual asombró.

Koral subió una instantánea de cuando era una joven adolescente, puntualmente cuando tenía 16 años. En la fotografía es notorio que su cabello era rubio y, además, tenía otra contextura física.

"Miren como era de flaca a mis 16 años. Las caleñas somos como las flores", escribió la artista.

Efectivamente, en la foto se puede denotar que la compañera sentimental de Omar Murillo ha tenido cambios con el paso de los años, pero su vena artística se mantiene intacta debido a que en el antiguo recuerdo está con un micrófono.

A continuación, el antes y el después de Koral Costa:

 

¿Koral Costa participará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Koral Costa habló sobre su interés de ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reality que vuelve al Canal RCN el próximo año 2026.

De acuerdo con la extrovertida cantante, no descarta la posibilidad de estar en el formato 24/7. Sin embargo, indicó que es consciente de que no sería del agrado de todos, puesto que si participa haría el mismo ruido que su esposo cuando estuvo en la primera temporada.

Koral Costa, Omar Murillo
Koral Costa y su esposo Omar Murillo | Foto del Canal RCN.

Algunos internautas quieren ver a Koral en La casa de los famosos Colombia porque dicen que su personalidad es arrolladora, algo que necesita el reality y, además, comentan que sus outfits son muy llamativos y eso genera curiosidad.

