Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Con esta guía práctica podrás crear tu Polaroid con Gemini IA, sumarte al trend y hacerlo de manera realista, divertida y responsable.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA.
La IA también puede darte tu recuerdo ideal: guía para generar Polaroids realistas con tu artista favorito. Foto Freepik

Seguramente has visto que en las redes sociales una tendencia se ha convertido en punto de debate sobre el uso de la inteligencia artificial, pues las personas han empezado a crear su propia imagen al lado de su artista favorito de una forma casi real en la imagen.

Y aunque al inicio, generó un poco de confusión entre los seguidores y usuarios de redes sociales, se convirtió en una tendencia global, gracias a la IA.

Aquí tendrás una guía clara y práctica para sumarte al tren de las Polaroid con tu Artista favorito, usando la IA de Gémini, paso a paso y con el Consejo técnicos y éticos, para que el resultado sea creíble.

¿Qué necesito antes de iniciar la creación de mi foto con inteligencia artificial, junto a mi artista favorito?

Inicialmente requiere de un dispositivo móvil o computador, y una cuenta activa en Gémini, también dos imágenes claras, una tuya y otra del artista.

Deja volar tu creatividad: arma tu Polaroid con Gemini IA y súmate al trend más viral de redes sociales.
Con fotos de calidad, la IA logra resultados más realistas y naturales. Foto Freepik

Es preferible usar fotos de buena calidad y de cuerpo completo, o al menos la parte superior, pues así será mejor para la inteligencia artificial, integrar las figuras en una sola escena.

Debes tener claro, si quieres un estilo Vintage, foto realista o Polaroid para darle las instrucciones necesarias al buscador.

¿Cómo preparar las fotos y redactar texto de instrucción para la imagen?

Describe el estilo de la fotografía con precisión, esa será la clave. En el texto debes especificar los detalles técnicos, como el desenfoque o la apariencia instantánea que deseas en la fotografía, así como la luz cálida, bordes blancos o saturación. Además, si no quieres cambios en los rostros, debes decirlo explícitamente para mantener los rasgos faciales, tal cual en la fotografía sin alteraciones.

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA.
Ejemplo de Polaroid creada con Gemini IA siguiendo un prompt detallado. Foto Freepik

A veces hay que ajustar el texto dos o tres veces, para poder cuadrar la iluminación perfecta, la postura y el ángulo, así que deberá experimentar con diferentes sinónimos para indicarle a la IA, lo que deseas añadir si es necesario referencias visuales para la herramienta.

Aquí te compartimos un texto que podría servirte de guía para iniciar la creación de tu imagen.

“Genera una fotografía estilo Polaroid con dos personas abrazadas. Aspecto fotorrealista, colores suaves, borde blanco característico de Polaroid, ligera textura de película y destello suave. Mantener los rostros sin cambios. Fondo con cortinas claras y profundidad de campo baja.”

¿Cómo y dónde descargar la imagen creada con IA?

Una vez te sientas contento con la imagen creada, debes descargarla en la mejor resolución disponible, y si deseas puedes hacer pequeños retoques como ajustes de brillo, color o marcos, con una aplicación de edición adicional.

Y así podrás compartirla en tus redes sociales, de forma responsable, y en lo posible, indicando que es una creación con IA, guarda las interacciones distintas para comparar los resultados con otros seguidores, y recuerda que la buena imagen nacerá de una combinación de fotos de buena calidad y un texto bien pensado.

Con estos pasos, tendrás tu fotografía virtual lista y podrás sumarte al tren, cuidando la autenticidad en las redes sociales.

