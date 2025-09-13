Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Video viral: presentadora mexicana provoca accidente con fuego en pleno programa en vivo

La situación se salió de control en el programa de TV mexicano cuando preparaban una receta en vivo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Soplete
Presentadora mexicana provoca accidente con fuego en pleno programa en vivo | Foto Freepik.

Lo que parecía un simple truco de cocina, resultó convirtiéndose en un caos en pleno programa matutino mexicano.

En redes sociales, comenzó a esparcirse un video que se viralizó del momento en el que una presentadora mexicana tuvo un percance con un utensilio de fuego de cocina. Todo ocurrió en vivo y en directo.

¿Cuál fue el accidente en vivo en pleno matutino mexicano?

Aunque fue por pocos segundos, en la grabación quedó consignado que dos presentadores del matutino llamado 'Sale el Sol' experimentaron una situación que preocupó, pues casi desatan un incendio en el set de TV.

De acuerdo con los medios locales, la chef Ingrid Ramos se encontraba junto al presentador Mauricio Mancera dando a conocer la receta del día. Para finiquitar el plato, demandaban de un soplete.

Con su conocimiento, la experta gastronómica agarró el objeto de cocina y lo encendió, pero las llamas se descontrolaron y eso hizo que se activara la alarma en vivo.

En el clip es notorio que la chef no sabía qué hacer y aunque mantuvo la calma, era necesario accionar rápidamente para evitar un posible caos. Mientras tanto, el presentado mantuvo la distancia.

 

¿Qué ocurrió tras las llamas en el set de TV?

La chef Ramos intentó controlar las llamas por su propia cuenta, pero sus esfuerzos no funcionaron hasta el punto en el que la producción tuvo que poner un reportaje en medio del accidente en el matutino.

Dicha complicación con el soplete puede darse en cualquier escenario de cocina, ya que en esta oportunidad lo que ocurrió es que se encendió de más.

"Durante la sección de cocina del matutino ‘Sale el Sol’ el soplete culinario encendió de más. El momento se salía tanto de control que ante el pánico de la chef y el presentador, ¡abruptamente entró al aire otra sección!", se lee en la descripción del video viral.

Soplete
El soplete encendió de más | Foto Freepik.

Adicionalmente, no hubo un comunicado por parte de la producción, pero se prevé que la situación pudo ser controlada positivamente y, por ende, se descarta un trágico desenlace.

No obstante, esto es un llamado para demostrar que hasta el más experto en cocina puede tener un inesperado accidente.

