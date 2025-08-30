La salud de Bruce Willis entró en una etapa crítica. En las últimas horas, se conoció que su familia decidió trasladarlo a un hogar especializado, ya que la demencia que le diagnosticaron lo ha ido deteriorando paulatinamente.

El actor de 70 años, nacido en Alemania, ahora permanecerá internado en un centro diseñado y pensado en su bienestar, buscando, además de su comodidad, la tranquilidad de sus seres queridos.

¿Qué dijo la esposa de Bruce Willis sobre la salud del retirado actor?

En diálogo con el programa ‘Good Morning America’, la esposa de Willis, Emma Heming, reveló nuevos detalles del estado actual de la estrella de Hollywood.

Según contó la mujer, la decisión se tomó en conjunto con toda la familia y buscando lo mejor para él, asimismo, aclaró que si el actor estuviera lucido y activo querría eso para su vida.

Él querría que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas (sus hijas), no para su enfermedad", expresó Emma, quien agregó que “(las hijas) lo ven mucho, desayunan y cenan con él varias veces a la semana. El cerebro lo está abandonando. El lenguaje se va

Bruce Willis ha perdido la capacidad para hablar con frecuencia, según su esposa. Foto AFP: Theo Wargo

Emma Heming aprovechó para aclarar que el protagonista de ‘Armageddon’ seguirá siendo visitado por todos sus seres queridos, pero claramente se alejará por completo del que fue su hogar por muchos años.

¿Qué significa que Bruce Willis haya sido trasladado a un hogar especializado?

Medios estadounidenses han revelado que el nuevo lugar donde permanecerá la estrella del cine cuenta con cuidadores profesionales y “está diseñado para facilitar su movilidad”.

Aunque, según su familia, su salud sigue siendo óptima, Willis ha perdido la capacidad para comunicarse con los demás. Al respecto, su esposa señaló que “el cerebro lo está abandonando. El lenguaje se le va”.

De esta manera, a juzgar por las declaraciones de Heming, el actor estaría en una nueva etapa de su enfermedad, por lo que a medida que pase el tiempo seguirá perdiendo aún más sus capacidades de habla y razonamiento.

Bruce Willis debió retirarse como actor tras el agravamiento de su demencia. (Foto: Tolga Akmen / AFP)

“Para alguien tan conversador y participativo, empezó a volverse más callado. En las reuniones familiares, simplemente parecía derretirse un poco, más frío, más distante. No era el Bruce cálido y afectuoso de siempre, y eso fue alarmante", lamentó Emma Heming.

En 2022, Bruce Willis se vio presionado a dejar su carrera como actor y productor. Ese año se confirmó su diagnóstico de afasia, un trastorno que afecta su capacidad para hablar y comprender el lenguaje. Posteriormente, se confirmó que padecía demencia frontotemporal, un conjunto de enfermedades degenerativas que merman poco a poco la actividad en los lóbulos frontal y temporal del cerebro.