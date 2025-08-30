Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Yina Calderón se cansó del corte que le hizo Melissa Gate?: “Ya pasé esa etapa”

Yina Calderón sorprendió al referirse a su actual corte de cabello, mismo que Melissa Gate le realizó en La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón sobre su corte con Melissa Gate: “Ya pasé esa etapa”
Yina Calderón habló del corte que le hizo Melissa Gate. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar algo inesperado sobre su actual corte de cabello, el mismo que la influenciadora Melissa Gate le realizó cuando se encontraban dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Yina Calderón cambiará de corte de cabello? Esto dijo la polémica influenciadora

En un reciente video publicado por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón reveló que no tenía pensado en cambiar de corte de cabello, aunque en ocasiones le gustaría lucir diferente.

¿Yina Calderón reveló que se cansó del corte que le hizo Melissa Gate?
Así se refirió Yina Calderón al corte que le hizo Melissa Gate: “Ya pasé esa etapa” (Foto Canal RCN).

La polémica empresaria comentó que, aunque se han sentido bastante cómoda con el corte de cabello que Melissa Gate le realizó dentro de La casa de los famosos Colombia siente que es bastante demandante. Pues considera que para que este estilo luzca bien debe permanecer delgada.

“Obviamente es más exigente, porque para el pelo corto debes estar delgada, porque si no cualquier pose te hace ver gorda. O sea, es muy exigente el pelo corto, pero yo lo amo, estoy muy feliz. Pero a veces se me da por ponerme una que otra peluca”

Así mismo, comentó que, aunque en ocasiones usaba pelucas para verse diferente, sentía que su corte de cabello ideal era con exactitud el que tenía actualmente ya que, según ella, la hacía ver más sofisticada.

“Nenes, a mí me encanta el pelo corto ya, o sea, yo ya pasé esa etapa de pelo largo. Siento que el pelo corto me hace más sofisticada, me siento más libre”.

¿Yina Calderón continúa en contacto con Melissa Gate tras La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que la amistad entre Yina Calderón y Melissa Gate surgió de manera inesperada. Pues antes de iniciar La casa de los famosos Colombia, ambas creadoras de contenido demostraron su disgusto la una por la otra.

¿Yina Calderón sigue en contacto con Melissa Gate tras La casa de los famosos?
Así es la relación actual de Yina Calderón y Melissa Gate después del reality. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, a medida que avanzó la competencia, ambas bajaron la guardia y decidieron convivir en paz con el fin de avanzar en la competencia sin necesidad de caer en rivalidades sin sentido.

Tras finalizar el reality muchos internautas se preguntaron si esta amistad se mantendría, y es que, aunque ambas creadoras de contenido han coincidido en algunos eventos no se les ha visto juntas.

