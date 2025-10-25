Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Kylie Jenner, de luto! La modelo despidió a un ser querido y compartió la noticia en redes

Kylie Jenner conmovió al anunciar la pérdida de su galgo Norman, su fiel compañero, con una emotiva dedicatoria en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Kylie Jenner sufre la pérdida de un ser querido.
Kylie Jenner conmueve a sus seguidores al despedir a su mascota. (Foto de Rich Fury/AFP)

Kylie Jenner enterneció a sus seguidores al compartir una noticia profundamente personal.

Kylie Jenner sufre el fallecimiento de su mascota.
Kylie Jenner se despide de su perro tras 11 años de compañía. (Foto de Angela Weiss/AFP)

La fundadora de Kylie Cosmetics, conocida por su impacto en la industria de la belleza, reveló que está atravesando un momento de duelo tras la pérdida de Norman, uno de sus galgos italianos, con quien compartió más de una década de vida.

¿Desde cuándo estaban juntos Kylie Jenner y su perro Norman?

Según Kylie, Norman llegó a su vida como un regalo de Navidad cuando tenía apenas 13 años. Desde entonces, se convirtió en su compañero inseparable.

“En memoria de mi querido Norman. Todavía recuerdo el día en que te traje a casa. Nunca había querido tanto a nadie. Siempre quise tener un galgo italiano cuando era pequeña, pero mi mamá nunca me dejó tener uno. Entonces, justo después de cumplir 17 años, te regalaron por Navidad, y fue el mejor regalo que jamás podría haber recibido. Normy, llenaste mi vida y la de muchos otros de pura alegría. Tenías casi 13 años, y sin embargo sé que te recordaré mucho más tiempo del que pudimos compartir juntos. Ojalá no tuviera que escribir esta publicación. Sabía que te estabas haciendo mayor e intenté prepararme, pero es difícil perderte, Norm. Me hace feliz saber que mis hijos pudieron conocerte y quererte 😢 Mi dulce Normyyyy. Mi corazón sufre por ti. Descansa en paz, mi precioso Normandle. Te querré siempre”, expresó Kylie Jenner en su publicación.

¿Cómo despidió Kylie Jenner a su perro Norman?

La empresaria compartió un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram que retratan varios momentos junto a Norman. Kylie acompañó las imágenes con una dedicatoria en la que expresó que su corazón está sufriendo por esta pérdida, y que aunque sabía que este momento llegaría, nunca se está realmente preparada.

El feed fue inundado con reacciones de miles de seguidores que dejaron su mensaje de apoyo. Incluso personalidades como Paris Hilton comentaron la publicación con palabras de consuelo y empatía.

La despedida de Norman no solo tocó el corazón de Kylie Jenner, sino también el de millones de personas que han seguido su vida a través de las redes sociales.

Y es que, Norman no era un perro cualquiera para los fans de Kylie. A lo largo de los años, el galgo italiano apareció en múltiples contenidos, desde videos caseros hasta campañas promocionales, convirtiéndose en un símbolo de ternura y cercanía dentro del universo digital de la empresaria.

Kylie Jenner pasa por un momento triste al perder a su perro.
Kylie Jenner y su perro Normal estaban juntos desde que ella tenía 13 años. (Foto de Angela Weiss/AFP)
