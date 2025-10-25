Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Muere reconocido influencer una semana después de casarse al perder batalla contra el cáncer

El influencer conmovió al casarse desde el hospital por sentir que se le acababa el tiempo y falleció este 23 de octubre.

El influencer español Juan Jyoza murió el pasado jueves 23 de octubre tras perder una batalla de dos años contra un cáncer de colon en etapa 4 que le había hecho metástasis en el peritoneo.

¿Cómo se anunció la muerte del influencer español Juan Jyoza?

Su deceso fue confirmado mediante un comunicado en sus redes sociales y sus seguidores no dudaron en lamentar su partida y recordarlo con cariño.

“Los miles de comentarios recibidos en todas sus redes demuestran que se ha convertido en toda una inspiración para todos nosotros. No os olvidéis de vivir” se lee en la publicación.

Lo que más ha conmovido a los internautas de la historia de este creador de contenido digital es que se casó con su novia, a quien llamaba el amor de su vida, una semana antes de su muerte, el 17 de octubre. Además, muchos resaltan la valentía y entusiasmo con el que trato de seguir viviendo cada uno de los días que le quedaban.

¿Cómo fue la boda del influencer una semana antes de fallecer?

El video de la boda también lo publicó en sus redes sociales y se destaca cómo, desde su habitación en el hospital y apenas sentado en su camilla, mientras con una de sus manos toma la de su novia y en la otra un ramo de flores; le da el sí a la mujer que ama en una ceremonia civil; acompañado de sus dos testigos.

El clip, que genera todo tipo de emociones, revela la seriedad y atención del hombre mientras se casa y cómo a la mujer, aunque trata de mantener la calma, la inundan las lágrimas y se le quiebra la voz; sellando con los anillos y un beso, su amor.

Más que un influencer, Juan era un foodie, pues su contenido, que trató de hacer incluso padeciendo la enfermedad, estaba dirigido a probar comida y conocer diferentes tipos de gastronomía.

En otro de sus videos, que sus seguidores catalogan como su despedida, Juan les quiso dejar una lección a sus fans acerca de cómo se acaba el tiempo y se debe aprovechar la vida, además de agradecerles por todo el apoyo que le dieron con sus proyectos.

“Muchas veces estás en el sofá, tío, y lo que no tienes es ganas. Y las ganas son tonterías porque hay gente... pero bueno, yo ya es que no tengo tiempo, ese es el problema” comentó el famoso español.

