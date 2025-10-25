A sus 100 años, muere la legendaria June Lockhart, actriz de 'Lassie' y más éxitos de Hollywood

El jueves 23 de octubre falleció, a sus 100 años, una de las actrices más importantes de Hollywood, especialmente de las décadas de los 50’s y 60’s. Se trata de June Lockhart, una talentosa y hermosa mujer que falleció, según medios internacionales, de causas naturales en Santa Mónica, California.

¿Cómo fue la vida de la actriz June Lockhart?

June Lockhart nació el 25 de junio de 1925 en la ciudad de Nueva York, hija de los actores Gene Lockhart y Kathleen Lockhart.

Desde niña, se involucró con el mundo del espectáculo: a los 8 años debutó en escena en una producción de la ópera del Metropolitan Opera House, interpretando el personaje de Mimsey en Peter Ibbetson. En su juventud, la familia se mudó a California, donde pudo continuar su educación en la Westlake School for Girls.

¿En qué series y películas actuó June Lockhart?

Lockhart comenzó su carrera en el cine con una actuación en la adaptación cinematográfica de A Christmas Carol (1938), donde interpretó a la hija de los personajes interpretados por sus propios padres. En Broadway logró gran reconocimiento con la obra For Love or Money en 1947, por la cual recibió un Premio Especial Tony al mejor desempeño de un recién llegado.

En televisión, dos de sus papeles más emblemáticos fueron los de Ruth Martin en la serie Lassie (1958-1964) y Maureen Robinson en Lost in Space (1965-1968), que la convirtieron en un rostro familiar para varias generaciones. También recibió dos nominaciones al Emmy, en 1953 y en 1959, por su trabajo televisivo.

Photo by Araya Doheny / AFP | Uno de sus papeles más emblemáticos fue el de Ruth Martin en Lassie.

La actriz acumuló una carrera de más de ocho décadas, con actividad desde los años 30 hasta al menos el 2021, cuando prestó su voz para un episodio de la nueva versión de Lost in Space. Posee dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood: una por cine y otra por televisión, dedicadas ambas el 8 de febrero de 1960.

Además, su interés se extendió más allá de la actuación: fue portavoz de campañas de bienestar animal, colaboró con la organización International Hearing Dog Inc., y mostró un fuerte interés por la ciencia, la exploración espacial y el periodismo. En su vida personal, estuvo casada dos veces (con John F. Maloney de 1951 a 1959, y con John Carl Lindsay de 1959 a 1970) y es madre de dos hijas, incluyendo a la también actriz Anne Lockhart.