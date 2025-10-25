Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Karely Ruiz lo volvió a hacer! La modelo mexicana sorprendió con su anuncio tras Stream Fighters

Karely Ruiz celebró que subió sus seguidores tras Stream Fighters, mientras disfruta de sus vacaciones en Cartagena.

Karely Ruiz subió de seguidores tras Stream Fighters
Karely Ruiz gana miles de seguidores gracias a Stream Fighters. (Fotos: Freepik)

Karely Ruiz se mostró emocionada tras revelar el notable aumento de seguidores en sus redes sociales luego de su participación en Stream Fighters.

¿Cuántos seguidores subió Karely Ruiz tras Stream Fighters?

La influencer y creadora de contenido compartió su alegría con su fanaticada, en las historias de su cuenta personal de Instagram donde ahora tiene casi 11 millones de seguidores.

La modelo compartió la imagen junto a un emotivo mensaje: “No saben lo feliz que me pone recibir mucho apoyo, gracias de todo corazón”.

Luego de su participación en el Stream Fighters la mexicana ha compartido constantemente que se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Cartagena y celebrando su cumpleaños.

A través de sus publicaciones a la modelo se le ha visto disfrutando del sol, en vestido de playa y bailando, todo esto después de la polémica que tuvo recientemente con la modelo paisa, Karina García.

En redes, Karely compartió imágenes bailando al ritmo de las tamboras y recorriendo la ciudad amurallada.
En redes, Karely Ruíz compartió imágenes bailando al ritmo de las tamboras y recorriendo la ciudad amurallada. Foto Freepik

Recordemos que en el evento organizado por WestCol, Stream Fighters 4, la mexicana se impuso sobre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y le ganó en el cuadrilátero.

Luego, Karely compartió una foto que desató polémica y un rifirrafe entre las modelos, por presuntamente haber hecho quedar mal a la otra con las imágenes que publicaron.

En el caso de Karina García, la modelo subió a sus redes una imagen de Karely en el piso durante el combate, destacando el momento en que ella brilló.

Por su parte, Karely compartió una publicación en el mismo contexto, en la que se ve parte de la celulitis en las piernas a Karina. Lo que generó una ola de cometarios negativos hacia la paisa.

¿En qué quedó la polémica de Karely Ruiz y Karina García?

Después de un extenso comunicado de Karina, en el que le decía a la mexicana que había subido esa foto para hacerla sentir mal y le preguntaba por qué lo había hecho, Karely decidió cambiar la publicación.

La influencer compartió otra foto del evento y emitió un comunicado anunciando que cerraba ese capítulo, dejando claro que no hablaría más del tema y que había decidido hacer privadas sus cuentas.

Yaya se refirió al tema de la foto que publicó Karely de Karina
Yaya se pronunció sobre Karely Ruiz y Karina García tras la polémica de la foto. (Canal RCN)
