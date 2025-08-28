Bruce Willis estaría internado en un hogar de cuidado especializado

En el 2022 la familia de Bruce Willis confirmó una enfermedad cerebral que desde ese entonces ha cambiado la vida del actor por completo.

En los últimos años, el avance de la enfermedad ha llevado a la familia a internarlo en un hogar de cuidado donde recibe atención médica las 24 horas del día.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

En 2022, el actor fue diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicarse, lo que lo llevó a retirarse de la actuación.

Para 2023, su esposa Emma Heming Willis reveló que este síntoma hacía parte de un diagnóstico mayor: demencia frontotemporal, un grupo de trastornos cerebrales que causan la degeneración y el encogimiento de los lóbulos frontal y temporal, afectando el comportamiento, el lenguaje y las emociones.

Bruce Willis sufre de demencia frontotemporal y afasia. (Foto Frederick M. Brown / AFP)

En una entrevista reciente, Emma compartió lo difícil que ha sido enfrentar esta nueva realidad, pero también la importancia de mantener la conexión con Bruce. Asegura que aunque su memoria y lenguaje se han deteriorado, él sigue mostrando cariño a través de gestos como abrazos, besos y sonrisas.

“Cuando estamos con él, se ilumina. Nos coge de la mano y nos responde con cariño. Eso es lo que necesito”, comentó Emma

Emma recordó que comenzó a notar cambios en la personalidad de su esposo antes del diagnóstico. Bruce, que siempre fue conversador y cercano, empezó a mostrarse distante, callado y frío. Su tartamudez infantil reapareció y en ocasiones parecía confundido, lo que encendió las alarmas en la familia.

¿Por qué tomaron la decisión de internarlo en un hogar de cuidado?

Emma explicó que fue una de las decisiones más duras que ha tenido que tomar. El bienestar de Bruce y de sus hijas pesó en la elección de trasladarlo a un lugar donde pudiera recibir atención médica especializada todo el tiempo.

También reveló que, junto a sus hijas Mabel y Evelyn, ahora desayunan y cenan juntos cada día en una casa adaptada para él.

Aunque las más pequeñas conviven con él a diario, sus hijas mayores, Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio con Demi Moore, también están muy presentes en el proceso.

Emma contó que todas mantienen un vínculo estrecho con Bruce y aprovechan cada encuentro para acompañarlo, abrazarlo y recordarle cuánto lo quieren.

Aunque no existe cura para la demencia frontotemporal, la familia mantiene la esperanza de brindarle calidad de vida. Emma asegura que, pese a las dificultades, sigue reconociendo la esencia de Bruce en pequeños momentos, en su risa, su brillo en los ojos o su calidez, lo que les da fuerza para seguir adelante.