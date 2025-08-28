Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija menor de Maleja Restrepo está ahorrando para un lote y enseñó su "método"

Macarena, la hija menor de Maleja Restrepo, enterneció al revelar que con tan solo 7 años ya está ahorrando para un lote.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía enternecieron al revelar que su hija de apenas 7 años ya se encuentra ahorrando para comprar su primer lote. Sin embargo, lo que causó aún más encanto en los internautas fue el método que ha estado utilizando para lograr reunir el dinero.

¿Cuál es el método de Macarena, hija menor de Maleja y Tatán, para comprar un lote?

En un reciente video publicado en las redes sociales, Macarena le comentó a sus seguidores, en compañía de Maleja Restrepo y Tatán Mejía, que actualmente se encuentra ahorrando dinero para lograr comprarse un lote.

La menor comentó que para esto ha estado reuniendo dinero que posteriormente guarda muy bien. Sin embargo, dentro de esta recolección no solo entran sus propios ahorros, sino que también el dinero que encuentre “sin dueño”.

"Miren, yo estoy ahorrando para comprarme un lote... Y pues los dos mil que me encuentro tirados en la casa pues los que no usan o los que pagan en peaje, yo los estoy usando y ya tengo mucha plata”

Así mismo, aseguró que estaba empezando a ahorrar desde ya debido a que al llegar a su adultez ya no tendría que pagar nada.

¿Cuáles son los planes de Macarena, la hija menor de Maleja y Tatán, al comprar su lote?

Macarena explicó que la razón por la que quería comprar un lote era porque quería construir una casa que estuviera cerca a la de sus papás y así no separarse de ellos cuando se independizara.

"Cuando me compre el lote, ahí voy a vivir cuando esté grande, y voy a estar al lado de mis papás

Sin embargo, mencionó que esto pasaría cuando tuviera 29 años, algo que Tatán cuestionó momentos después de afirmar que ella viviría junto a él por muchos años, pues le mencionó que a esa edad los hijos ya no vivían con los padres.

Lo cierto es que Macarena estaría muy clara en su propósito de lograr comprar una propiedad que pudiera considerar suya justo antes de que las responsabilidades de ser adulto lleguen a su vida.

