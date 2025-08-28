SMAYV, expareja de Karina García le habría mandado indirecta: "Mi miedo era perderte"

Santiago Mesa, conocido en el mundo de la música como SMAYV, expareja de Karina García y padre de su hijo menor, ha empezado a ser tendencia luego de dejar una aparente indirecta la modelo antioqueña.

¿Cuál fue el mensaje de SMAYV que habría sido una indirecta para Karina García?

La modelo antioqueña ha empezado a ser asociada con su expareja SMAYV luego que este publicara un mensaje en sus redes sociales en donde expresó su tristeza por aparentemente haber perdido a alguien de su vida.

El cantante y la modelo antioqueña siguen teniendo una vínculo por su hijo en común, Valentino. Sin embargo, se sabe que su relación en la actualidad no es la mejor y que aparentemente no se hablan.

Sin embargo, en diferentes entrevistas el cantante se ha referido a Karina García, asegurando que siempre le tendrá un gran cariño por haberle dado uno de los mejores regalos del mundo, su hijo.

Precisamente, el artista compartió recientemente un mensaje de despecho en sus historias de Instagram que fue asociado con Karina García y hasta con su actual pareja, Altafulla.

SMAYV dejó aparente indirecta para Karina García. (Foto del Canal RCN)

¿SMAYV reveló que aún extraña a Karina García?

El artista compartió un mensaje en sus historias de Instagram en donde habló del miedo que tenía de perder a una persona en su vida, pero que ya no podía hacer nada para recuperarla.

Mi miedo era perderte, pero bueno, un miedo menos.

Este mensaje de desamor de SMAYV no ha pasado por desapercibido y ya se ha empezado a viralizar en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos de sus seguidores lo han asociado con la modelo antioqueña.

En redes varios internautas han expresado mensajes como "Quiere llamar la atención de Karina", "Ya nada que hacer porque está con Alti" o "¿Será que se arrepiente por haber dejado ir a Karina?".

¿Por qué SMAYV, expareja de Karina García estuvo en la cárcel?

Semanas el cantante SMAYV fue arrestado al parecer por ser encontrado por las autoridades de Medellín portando un arm* sin los respectivos permisos de porte y uso.

Esta noticia causó revuelo en redes y el equipo legal del cantante lanzó un comunicado en el que confirmaba que SMAYV había sido detenido en medio de un procedimiento de requisa en Medellín.

Tras varias semanas, el mismo SMAYV reveló que había estado en prisión y que había salido con libertad condicional, revelando que su proceso legal continuaba.