Se cumplió el natalicio 67 de Michael Jackson, el ícono del pop que falleció justo cuando adelantaba los preparativos para su última gira mundial. El artista saltó a la fama por grandes éxitos como ‘Billie Jean’, ‘Thriller’, ‘Beat It’, por mencionar algunos.

La partida de Jackson aún retumba en la memoria colectiva de sus fans y toda la cultura musical. El estadounidense marcó un estilo con su vestimenta, su voz y sus grandes coreografías en conciertos y videoclips.

¿Qué dijo la ciencia sobre la inclinación de 45 grados que lograba Michael Jackson?

Su vida siempre ha estado en el foco principal y, tras 16 años de su deceso, sigue generando intriga y cuestionamientos entre todo público. Una nueva duda surgió al respecto y es cómo hacía ‘El rey del pop’ para inclinarse 45 grados hacia adelante y no caerse; dicho movimiento se hizo célebre en el video de su canción ‘Smooth Criminal’.

El cantante usaba unos zapatos especiales para hacer ese movimiento, aunque la ciencia ha tratado de ir más allá y ha logrado hacer nuevos descubrimientos.

Científicos del Instituto Médico de Posgrado de Educación e Investigación en Chandigarh, India, se pusieron en la tarea de investigar ese movimiento en particular del cantante y señalaron que él lograba, incluso, desafiar la gravedad.

Realmente, no es físicamente posible hacerlo. Estaba engañando a la gravedad. Una persona puede inclinarse un máximo de 25 o 30 grados hacia adelante antes de caerse de frente

Uno de los investigadores, Majul Tripathi, explicó que “al realizar una inclinación hacia de delante con el torso recto, manteniendo las articulaciones de la cadera como punto de apoyo, los músculos erectores de la columna actúan como cables para sostener la columna vertebral suspendida durante el desplazamiento hacia delante del COG, evitando que el cuerpo caiga hacia delante”.

Esto quiere decir que Jackson podía hacer un movimiento casi sobrehumano para obtener esa inclinación, pues, aun con zapatos especiales, requiere de mucha experticia.

Recientemente, se cumplió el natalicio 67 de Michael Jackson. Foto: Kazuhiro Nogi

Y es que Jackson logró sembrar un estilo muy particular. Su música se sigue escuchando a nivel mundial y su carrera se ha convertido en inspiración para otros artistas.

¿Quién es Prince Jackson, el hijo de Michael Jackson, que anunció que se casará?

Prince Jackson, el hijo mayor de Michael Jackson, anunció que se casa. El heredero del legendario artista se comprometió con Molly Schirmang, con quien completa una relación de ocho años.

En redes sociales, Prince confirmó la unión y destacó que “Molly y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos creado recuerdos increíbles. Hemos viajado por el mundo, nos hemos graduado y hemos crecido mucho juntos. Estoy emocionado por este próximo capítulo de nuestras vidas a medida que continuamos creciendo y creando grandes recuerdos”.

Prince fue uno de los grandes beneficiarios de la fortuna que dejó Michael Jackson al morir. El rey del pop decidió dejar 40% de su fortuna a su madre, 40% a sus tres hijos y el 20% restante a obras benéficas.

Por concepto de regalías, según medios internacionales, Prince recibe anualmente una cifra de ocho millones de dólares, lo que se suma al patrimonio propio que ha logrado armar y a la iniciativa de él y su familia de continuar explotando comercialmente la marca y la música de MJ.