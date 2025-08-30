Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Síntomas y causas de los cálculos renales, enfermedad que padece Ana Karina Soto

Ana Karina Soto, presentadora del Canal RCN, les contó a sus seguidores que le diagnosticaron cálculos renales.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Ana Karina Soto habló en redes sociales de la enfermedad que se está tratando actualmente. Foto / Canal RCN
Ana Karina Soto habló en redes sociales de la enfermedad que se está tratando actualmente. Foto / Canal RCN

Ana Karina Soto habló en sus redes sociales de los problemas de salud que ha padecido últimamente. La presentadora de ‘Buen Día, Colombia’ del Canal RCN, incluso, le pidió consejos a sus seguidores.

¿Qué enfermedad padece Ana Karina Soto, presentadora de 'Buen Día, Colombia'?

La ocañera reveló que está sufriendo de cálculos en los riñones, un padecimiento que puede generar fuertes dolores.

“Les cuento que estuve leyendo todos los mensajes que me escribieron, gracias por todas las recomendaciones, para las personas que han sufrido de cálculos en los riñones saben lo duro que es”, expresó Ana Karina.

Posteriormente, la presentadora explicó que “afortunadamente, pues soy una mujer como, no sé si muy fuerte, a mí el doctor me dice que tengo el umbral del dolor muy alto, estoy haciendo un tratamiento, me estoy cuidando, estoy tomando mucha agua, todo lo que se necesita”.

Le juegan broma a Ana Karina Soto en pleno set de grabación.
Ana Karina Soto pidió consejos para tratarse los cálculos renales | Foto del Canal RCN.

Tras confirmarse el diagnóstico, Soto inició un tratamiento denominado sueroterapia, el cual, aseguró, le ayudará a subir las defensas; además, afirmó que debe cuidarse con el clima y, por supuesto, los riñones.

Ana Karina señaló que se siente optimista y espera que con el paso de los días el tratamiento vaya surtiendo efecto. “Lo importante es la salud, lo importante es cuidarse”, destacó.

¿Qué son los cálculos renales y cuáles son sus síntomas?

Los cálculos renales, según la Mayo Clinic, son “depósitos duros formados por minerales y sales en la orina”. El portal Medline Plus agrega que “los cálculos pueden formarse cuando la orina tiene un alto contenido de ciertas sustancias que forman cristales”.

Los cálculos pueden ser hereditarios y aparecen a cualquier edad, incluso, en bebés prematuros.

Los síntomas más frecuentes son:

  • Dolor agudo e intenso en los costados y la espalda, justo debajo de las costillas
  • Dolor entre la parte inferior del estómago y la ingle
  • Sensación de dolor y ardor al orinar
  • Orina de color rosa, rojo o marrón
  • Orina turbia o con dolor desagradable
  • Malestar estomacal y vómito
  • Fiebre y escalofríos
  • Necesidad constante de orinar
Ana Karina Soto reveló que deberá tomar mucha agua en medio de su tratamiento. Foto / Canal RCN
Ana Karina Soto reveló que deberá tomar mucha agua en medio de su tratamiento. Foto / Canal RCN

El síntoma más común es el dolor intenso, el cual puede intensificarse a medida que el cálculo se desplaza por las vías urinarias.

Expertos recomiendan acudir al médico si el dolor no disminuye e impide sentarse o acostarse cómodamente, además, si es acompañado por vómito, malestar estomacal y sangre en la orina.

Especialistas afirman que el principal tratamiento para disminuir el tamaño de un cálculo es la ingesta constante de agua, (entre 6 y 8 vasos de agua diarios) pero también debe ser acompañado por medicamentos. En algunos casos, cuando esto no funciona, la persona debe someterse a cirugía.

