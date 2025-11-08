Ana Karina Soto protagoniza emotiva despedida familiar en Bogotá | VIDEO

El lunes 11 de agosto, Ana Karina Soto compartió con sus seguidores uno de esos instantes que tocan el corazón. Desde el aeropuerto El Dorado, la presentadora mostró el adiós que le dio a su esposo, Alejandro Aguilar, quien partió rumbo a México para asumir un reto profesional.

¿Cómo vivió Ana Karina Soto la partida de su esposo?

La presentadora publicó un video en Instagram en el que se ve a Alejandro abrazando a su pequeño hijo Dante antes de abordar el vuelo. El momento estuvo cargado de lágrimas y gestos de cariño, reflejando la unión que caracteriza a su familia. En la publicación, Ana Karina expresó que las despedidas siempre son difíciles, pero que confía en que este sacrificio será por un tiempo corto y con grandes beneficios para todos.

Ana Karina Soto vive una emotiva despedida familiar en Bogotá

¿Qué mensaje dejó Ana Karina Soto en redes sociales?

Conmovida, la comunicadora acompañó las imágenes con un texto en el que habló de lo duro que es separarse, incluso cuando se sabe que es por un motivo positivo. Reconoció la fortaleza de su esposo, quien cumplió con todos sus compromisos en Colombia, incluyendo funciones teatrales, antes de viajar. También dejó claro que, aunque la distancia física será inevitable, la tecnología y las visitas periódicas mantendrán viva la conexión familiar.

¿Por qué este momento marcó a Ana Karina Soto ya su hijo?

En el clip, Dante se muestra aferrado a su papá, en una escena que muchos seguidores describieron como enternecedora. La imagen de la familia abrazada antes de separarse generó numerosos comentarios de apoyo y mensajes llenos de afecto. Ana Karina admitió que ver a su hijo en esa situación le “partió el corazón”, aunque mantiene la esperanza del pronto reencuentro.

¿Quién es el compañero de vida de Ana Karina Soto?

Alejandro Aguilar es un reconocido actor colombiano que, además de su trayectoria en teatro, cine y televisión, ha forjado una sólida relación con la presentadora. Juntos han construido un hogar basado en el respeto, la complicidad y el amor por su hijo. Esta nueva etapa profesional en México representa un paso importante en su carrera, pero también un desafío emocional para la familia.

Con esta despedida, Ana Karina Soto demostró que, aunque los caminos puedan tomar rumbos distintos por un tiempo, el lazo familiar y el amor verdadero siempre se encuentran la manera de permanecer intactos.