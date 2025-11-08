Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ana Karina Soto protagoniza emotiva despedida familiar en Bogotá | VIDEO

Ana Karina Soto compartió un conmovedor adiós a su esposo en el aeropuerto El Dorado, un momento lleno de abrazos y lágrimas.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Ana Karina Soto vive una emotiva despedida familiar
Ana Karina Soto vive una emotiva despedida familiar en Bogotá

El lunes 11 de agosto, Ana Karina Soto compartió con sus seguidores uno de esos instantes que tocan el corazón. Desde el aeropuerto El Dorado, la presentadora mostró el adiós que le dio a su esposo, Alejandro Aguilar, quien partió rumbo a México para asumir un reto profesional.

Artículos relacionados

¿Cómo vivió Ana Karina Soto la partida de su esposo?

La presentadora publicó un video en Instagram en el que se ve a Alejandro abrazando a su pequeño hijo Dante antes de abordar el vuelo. El momento estuvo cargado de lágrimas y gestos de cariño, reflejando la unión que caracteriza a su familia. En la publicación, Ana Karina expresó que las despedidas siempre son difíciles, pero que confía en que este sacrificio será por un tiempo corto y con grandes beneficios para todos.

Ana Karina Soto vive una emotiva despedida familiar
Ana Karina Soto vive una emotiva despedida familiar en Bogotá

¿Qué mensaje dejó Ana Karina Soto en redes sociales?

Conmovida, la comunicadora acompañó las imágenes con un texto en el que habló de lo duro que es separarse, incluso cuando se sabe que es por un motivo positivo. Reconoció la fortaleza de su esposo, quien cumplió con todos sus compromisos en Colombia, incluyendo funciones teatrales, antes de viajar. También dejó claro que, aunque la distancia física será inevitable, la tecnología y las visitas periódicas mantendrán viva la conexión familiar.

Artículos relacionados

¿Por qué este momento marcó a Ana Karina Soto ya su hijo?

En el clip, Dante se muestra aferrado a su papá, en una escena que muchos seguidores describieron como enternecedora. La imagen de la familia abrazada antes de separarse generó numerosos comentarios de apoyo y mensajes llenos de afecto. Ana Karina admitió que ver a su hijo en esa situación le “partió el corazón”, aunque mantiene la esperanza del pronto reencuentro.

¿Quién es el compañero de vida de Ana Karina Soto?

Alejandro Aguilar es un reconocido actor colombiano que, además de su trayectoria en teatro, cine y televisión, ha forjado una sólida relación con la presentadora. Juntos han construido un hogar basado en el respeto, la complicidad y el amor por su hijo. Esta nueva etapa profesional en México representa un paso importante en su carrera, pero también un desafío emocional para la familia.

Artículos relacionados

Con esta despedida, Ana Karina Soto demostró que, aunque los caminos puedan tomar rumbos distintos por un tiempo, el lazo familiar y el amor verdadero siempre se encuentran la manera de permanecer intactos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Chris Hemsworth cambió su vida tras conocer su riesgo de Alzheimer Chris Hemsworth

Chris Hemsworth, actor de Marvel, podría padecer alzheimer y cambia sus hábitos de vida

Al cumplir sus 42 años, Chris Hemsworth cambia su vida tras conocer riesgo genético de Alzheimer, enfocándose en su bienestar.

Cazzu y Nodal Cazzu

Cazzu opina sobre la poca manutención que le da Nodal a Inti: “Elijo batallas que voy a pelear”

Cazzu se pronuncia sobre lo que Nodal le contribuye a su hija, dejando claro que el dinero que aporta no es suficiente.

Yina Calderón, Melissa Gate y Ornella Sierra Yina Calderón

Yina Calderón opinó sobre la polémica entre Melissa Gate y Ornella Sierra

Yina Calderón reaccionó sobre la controversia en redes sociales entre Melissa Gate y Ornella Sierra.

Lo más superlike

Jimmy Vásquez vivió una experiencia sobrenatural en Bogotá Talento nacional

Jimmy Vásquez habló acerca de la experiencia sobrenatural que salvó su vida

El actor Jimmy Vásquez narró una experiencia sobrenatural en Bogotá que, según él, evitó que perdiera la vida en un accidente.

Pipe Bueno y la historia detrás de Dime que prefieres Pipe Bueno

Pipe Bueno lanzó "Dime que prefieres": esta es la curiosa historia detrás de la canción

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Valeria y Alejandra se ganaron un pin en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar y Alejandra Ávila se llevan el pin de inmunidad en MasterChef, ¿qué prepararon?

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?