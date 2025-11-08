Yina Calderón envía emotivo mensaje tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

La partida de Miguel Uribe Turbay, senador y excandidato presidencial, ha conmovido profundamente a Colombia. Entre las múltiples voces que se han sumado para expresar su solidaridad, se encuentra la de la creadora de contenido y empresaria Yina Calderón, quien dedicó unas sentidas palabras a la familia del político.

¿Cuál fue el mensaje que Yina Calderón dedicó a la familia de Miguel Uribe Turbay?

En la tarde del lunes 11 de agosto, Yina Calderón compartió en una de sus historias de Instagram la imagen oficial que confirmaba el fallecimiento de Uribe Turbay, acompañada de un breve pero significativo mensaje: “Fuerza para su familia”. La frase, junto a un emoji de nostalgia, fue interpretada por sus seguidores como un gesto de empatía ante la pérdida que ha impactado al país.

¿Cómo se reveló el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay?

La noticia del fallecimiento de Uribe Turbay llegó después de dos meses de una intensa lucha por su vida. El político, de 39 años, había resultado gravemente herido en un atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá, mientras participaba en un evento público. A pesar de las intervenciones y los esfuerzos de su equipo médico, las complicaciones derivadas de las lesiones resultaron irreversibles.

¿Cómo han reaccionado los colombianos a la partida de Miguel Uribe Turbay?

Las redes sociales se han convertido en un espacio de encuentro para compartir el duelo colectivo. Personalidades de distintos ámbitos, figuras públicas y ciudadanos han dejado mensajes de apoyo a sus seres queridos. Entre ellos, el de Yina Calderón destaca por la sencillez y sinceridad de sus palabras, recordando que, en momentos de dolor, un gesto honesto puede reconfortar tanto como un discurso extenso.

Yina Calderón expresa su apoyo a la familia de Miguel Uribe Turbay

¿Cuál es el legado de Miguel Uribe Turbay?

Uribe Turbay deja un legado político marcado por su trabajo en el Senado de la República y su cercanía con las comunidades. Su muerte no solo representa una pérdida para su familia, sino también para quienes vieron en él a un líder comprometido con el país.

El mensaje de Yina Calderón, sumado al de muchas otras voces, se integra a un coro de condolencias que refleja la magnitud de la tristeza que hoy atraviesa Colombia.