Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García envía mensaje sobre Dios en medio de polémica con Laura González y Camilo Bran

Karina García dividió opiniones sobre su mensaje acerca de la voluntad de Dios tras conocerse audios entre su exeditor Camilo Bran y Laura González.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Karina García de La casa de los famosos Colombia envía mensaje sobre Dios en medio de polémica de Camilo Bran y Laura González.
Karina García envía mensaje sobre Dios en medio de polémica de Camilo Bran y Laura G.

La rivalidad entre Karina García y Laura G, que ha estado presente antes, durante y después de La casa de los famosos Colombia; sigue dando de qué hablar. En esta oportunidad, por unos audios que se filtraron en los que se escucha la relación de amistad que tendría Camilo Bran, amigo y editor de Karina García en ese momento, y Laura, configurando lo que sería una traición por parte del hombre y una fijación con Karina por parte de su excompañera de reality.

Artículos relacionados

Así pues, muchos están pendientes de la reacción de Karina ante este descubrimiento, así como de la posible defensa que tengan Camilo o Laura. Por ahora, lo que se conoce es un video de la modelo paisa, en la mañana de este viernes 29 de agosto acerca de la importancia de aceptar la voluntad de Dios.

¿Qué dice Karina García en su video hablando de la voluntad de Dios?

Aunque muchos consideran que el clip puede estar relacionado con lo que sucedió con su examigo, no hay certeza de que la mujer esté hablando de esa situación. Lo que sí es cierto es que Karina afirma haber sido una mujer terca que cuestionaba la voluntad de Dios en su vida, por algunas situaciones negativas que vivía, y que ha intentado cambiar.

“Todo lo que pasa en la vida es porque Diosito así lo quiso. Nunca cuestionen las decisiones de él. Traten de ir por la vida conforme a su voluntad. Yo antes era muy terca, yo, literal, peleaba con Dios” expresó la famosa colombiana.

Los comentarios de ese video se han dividido entre aquellos que apoyan su mensaje y aquellos que la critican por querer mostrarse como una mujer religiosa, incluso bromeando con que debería abrir una iglesia. Además, algunos consideran que puede tener que ver con Camilo y Laura por dar a entender que esa situación de ‘traición’ pasó porque así Dios lo quiso.

Escándalo por audios entre Laura González y exeditor de Karina García: esto se escucha
Conversación secreta entre Laura González y exeditor de Karina García sale a la luz. (Foto Canal RCN).

¿Qué se escuchó en las conversaciones de Camilo Bran con Laura González?

En las conversaciones filtradas, Camilo le dice a Laura que no debería hacerle caso a los fans de Karina y que deberían irse de viaje juntos a Dubái. Además, los dos se burlan de ese fandom al insinuar que solo son dos personas.

Artículos relacionados

Por otro lado, Laura confiesa que si no fuera por la situación en la que se conoció con Karina (la presunta infidelidad de la paisa con su exesposo) ellas dos serían amigas, algo que conmocionó las redes.

Filtran audios entre Laura González y exeditor de Karina García: lo que dijeron impacta
Audios filtrados destapan charla entre Laura González y exeditor de Karina García. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Por qué La Liendra presumió la bandera de Colombia en la cima del Nevado del Tolima? La Liendra

La Liendra presumió la bandera de Colombia tras llegar a la cima del Nevado del Tolima

La Liendra presumió la bandera de Colombia en la cima del Nevado del Tolima donde “casi muere”.

Laura González de La casa de los famosos Colombia podría tomar acciones legales en contra de quienes filtraron su conversación con Camilo Bran. Talento nacional

¿Laura G tomará acciones legales en contra de quienes filtraron audios con Camilo Bran? Esto se sabe

Laura González envió un comunicado a la opinión pública en medio de la polémica por su conversación con el examigo de Karina García, Camilo Bran.

¿Adiós Colombia? Sara Uribe reveló dónde estaría su próxima vida de lujo Sara Uribe

Sara Uribe tendría planes de mudarse a Dubái, el destino del momento

Sara Uribe sorprendió a sus fanáticos al revelar que dentro de sus planes estaría la posibilidad de mudarse a Dubái.

Lo más superlike

Ana Karina Soto habló en redes sociales de la enfermedad que se está tratando actualmente. Foto / Canal RCN Ana Karina Soto

Síntomas y causas de los cálculos renales, enfermedad que padece Ana Karina Soto

Ana Karina Soto, presentadora del Canal RCN, les contó a sus seguidores que le diagnosticaron cálculos renales.

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce tras dos años de noviazgo. Foto: AFP / Neilson Barnard Taylor Swift

Taylor Swift se casa: quiénes han sido las parejas de la exitosa cantante

Nicolás Montero, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Nicolás Montero ganan reto y obtienen ventaja fundamental en MasterChef

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón