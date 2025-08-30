Karina García envía mensaje sobre Dios en medio de polémica con Laura González y Camilo Bran

La rivalidad entre Karina García y Laura G, que ha estado presente antes, durante y después de La casa de los famosos Colombia; sigue dando de qué hablar. En esta oportunidad, por unos audios que se filtraron en los que se escucha la relación de amistad que tendría Camilo Bran, amigo y editor de Karina García en ese momento, y Laura, configurando lo que sería una traición por parte del hombre y una fijación con Karina por parte de su excompañera de reality.

Así pues, muchos están pendientes de la reacción de Karina ante este descubrimiento, así como de la posible defensa que tengan Camilo o Laura. Por ahora, lo que se conoce es un video de la modelo paisa, en la mañana de este viernes 29 de agosto acerca de la importancia de aceptar la voluntad de Dios.

¿Qué dice Karina García en su video hablando de la voluntad de Dios?

Aunque muchos consideran que el clip puede estar relacionado con lo que sucedió con su examigo, no hay certeza de que la mujer esté hablando de esa situación. Lo que sí es cierto es que Karina afirma haber sido una mujer terca que cuestionaba la voluntad de Dios en su vida, por algunas situaciones negativas que vivía, y que ha intentado cambiar.

“Todo lo que pasa en la vida es porque Diosito así lo quiso. Nunca cuestionen las decisiones de él. Traten de ir por la vida conforme a su voluntad. Yo antes era muy terca, yo, literal, peleaba con Dios” expresó la famosa colombiana.

Los comentarios de ese video se han dividido entre aquellos que apoyan su mensaje y aquellos que la critican por querer mostrarse como una mujer religiosa, incluso bromeando con que debería abrir una iglesia. Además, algunos consideran que puede tener que ver con Camilo y Laura por dar a entender que esa situación de ‘traición’ pasó porque así Dios lo quiso.

¿Qué se escuchó en las conversaciones de Camilo Bran con Laura González?

En las conversaciones filtradas, Camilo le dice a Laura que no debería hacerle caso a los fans de Karina y que deberían irse de viaje juntos a Dubái. Además, los dos se burlan de ese fandom al insinuar que solo son dos personas.

Por otro lado, Laura confiesa que si no fuera por la situación en la que se conoció con Karina (la presunta infidelidad de la paisa con su exesposo) ellas dos serían amigas, algo que conmocionó las redes.