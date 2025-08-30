Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Caterin Escobar de MasterChef Celebrity sorprende al mostrar cómo “marca territorio” con Yepes

La bella actriz y participante de MasterChef Celebrity, Caterin Escobar, les dio a entender a sus seguidores que Yepes es “suyo”.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Caterin Escobar de MasterChef Celebrity declara a Yepes como "suyo" con interesante y divertido video.
Caterin Escobar declara a Yepes como "suyo" con interesante y divertido video.

Los rumores sobre una relación entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, famosos participantes de la actual temporada de MasterChef Celebrity, son cada vez más fuertes y, además, alimentados por las fotos y videos que los dos suben compartiendo varios momentos juntos así como los comentarios de sus compañeros del reality, quienes les envían apoyo y amor.

Artículos relacionados

En esta oportunidad, Caterin publicó, en la mañana de este sábado 30 de agosto, un interesante video en las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 200 mil seguidores. Clip en el que, al parecer y con humor, confirma que quiere a Yepes para ella.

¿Por qué en el video Caterin Escobar estaría marcando territorio con Yepes?

Se trata de un audio de TikTok que hace referencia al versículo de la Biblia Deuteronomio 11, 24 que dice que “Todo lugar que toque la planta de tus pies será tuyo”. La idea con el audio es que Caterin toque con la planta de su pie aquello que quiere que sea de ella y escoge una interesante parte del cuerpo de Yepes para hacerlo.

Posteriormente a ese divertido movimiento, Caterin sale corriendo y Yepes lanza una sonrisa, entendiendo lo que acaba de suceder. Además, se debe decir que los dos parecen estar disfrutando de unas vacaciones juntos a algún lugar cálido, ya que ambos están vestidos con trajes de playa.

En los comentarios del video, repostado por una cuenta de chismes, los internautas no dejan de alegrarse por la pareja, lo mucho que se quieren y lo bien que se ven juntos. Además de expresar que este sí será un amor de reality que dure, pues ven que son dos personas serias, maduras y amorosas.

Caterin Escobar y Mario Yepes comparten foto tras la salida de él de MasterChef
Caterin Escobar y Mario Yepes sorprenden con foto tras la salida de él de MasterChef

¿Cómo empezaron los rumores de romance entre Caterin Escobar y Yepes?

Caterin y Yepes se conocieron en MasterChef Celebrity e hicieron una gran conexión no solo en la cocina, sino también como amigos, pues muchas veces decidieron trabajar en pareja y equipo; amistad que ha trascendido a las redes sociales y que parece seguir avanzando hasta un posible amor.

Artículos relacionados

Así pues, parece que Caterin y Yepes se acercan cada vez más a confirmar que tienen una relación y se muestran cada vez más felices y disfrutando juntos.

Caterin Escobar y Mario Yepes comparten foto tras la salida de él de MasterChef
Caterin Escobar y Mario Yepes sorprenden con foto tras la salida de él de MasterChef
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Exeditor de Karina García habla tras polémica filtración de audios: “perdón” Karina García

Exeditor de Karina García se pronunció tras filtración de audios con Laura González: “perdón”

Camilo Brand, exeditor de Karina García, se pronunció con voz entrecortada sobre los audios filtrados con Laura González.

Yina Calderón sobre su corte con Melissa Gate: “Ya pasé esa etapa” Melissa Gate

¿Yina Calderón se cansó del corte que le hizo Melissa Gate?: “Ya pasé esa etapa”

Yina Calderón sorprendió al referirse a su actual corte de cabello, mismo que Melissa Gate le realizó en La casa de los famosos.

Fallece importante escritor y humorista brasileño a sus 88 años. Talento internacional

Fallece importante escritor y humorista brasileño: estas serían las causas

El intelectual está considerado uno de los autores de su país más exitosos de su generación. Estaba internado en el hospital desde el 11 de agosto.

Lo más superlike

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

La hija de Daddy Yankee impactó con su cambio físico tras dejar el consumo de azúcar; esto dicen los expertos.

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Nicolás Montero, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Nicolás Montero ganan reto y obtienen ventaja fundamental en MasterChef

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón