Caterin Escobar de MasterChef Celebrity sorprende al mostrar cómo “marca territorio” con Yepes

Los rumores sobre una relación entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, famosos participantes de la actual temporada de MasterChef Celebrity, son cada vez más fuertes y, además, alimentados por las fotos y videos que los dos suben compartiendo varios momentos juntos así como los comentarios de sus compañeros del reality, quienes les envían apoyo y amor.

En esta oportunidad, Caterin publicó, en la mañana de este sábado 30 de agosto, un interesante video en las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 3 millones 200 mil seguidores. Clip en el que, al parecer y con humor, confirma que quiere a Yepes para ella.

¿Por qué en el video Caterin Escobar estaría marcando territorio con Yepes?

Se trata de un audio de TikTok que hace referencia al versículo de la Biblia Deuteronomio 11, 24 que dice que “Todo lugar que toque la planta de tus pies será tuyo”. La idea con el audio es que Caterin toque con la planta de su pie aquello que quiere que sea de ella y escoge una interesante parte del cuerpo de Yepes para hacerlo.

Posteriormente a ese divertido movimiento, Caterin sale corriendo y Yepes lanza una sonrisa, entendiendo lo que acaba de suceder. Además, se debe decir que los dos parecen estar disfrutando de unas vacaciones juntos a algún lugar cálido, ya que ambos están vestidos con trajes de playa.

En los comentarios del video, repostado por una cuenta de chismes, los internautas no dejan de alegrarse por la pareja, lo mucho que se quieren y lo bien que se ven juntos. Además de expresar que este sí será un amor de reality que dure, pues ven que son dos personas serias, maduras y amorosas.

Caterin Escobar y Mario Yepes sorprenden con foto tras la salida de él de MasterChef

¿Cómo empezaron los rumores de romance entre Caterin Escobar y Yepes?

Caterin y Yepes se conocieron en MasterChef Celebrity e hicieron una gran conexión no solo en la cocina, sino también como amigos, pues muchas veces decidieron trabajar en pareja y equipo; amistad que ha trascendido a las redes sociales y que parece seguir avanzando hasta un posible amor.

Así pues, parece que Caterin y Yepes se acercan cada vez más a confirmar que tienen una relación y se muestran cada vez más felices y disfrutando juntos.