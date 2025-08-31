Ella es Cindy Vásquez, la candidata de Caquetá en Miss Universe Colombia, el reality

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Conoce más sobre Cindy Catherine Vásquez, la candidata de Caquetá que combina belleza, disciplina y un propósito social en Miss Universe Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
¿Quién es Cindy Vásquez, candidata de Caquetá en Miss Universe, Colombia?
Cindy Vásquez es la candidata de Caquetá en Miss Universe, Colombia. (Foto Canal RCN)

Miss Universe Colombia, el reality, llega a la pantalla del Canal RCN el 30 de agosto a las 8:00 p.m., un programa conducido por Claudia Bahamón y que buscará a la próxima representante de nuestro país para Miss Universe.

¿Quién es Cindy Vásquez, la candidata de Caquetá en Miss Universe Colombia, el reality?

Este reality que tendrá de jurados a Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar presentará a todas las candidatas de los departamentos de Colombia que se postularon a la convocatoria del Canal RCN. Acá te presentamos a Miss Caquetá, Cindy Vásquez.

Cindy Catherine Vásquez es oriunda de El Paujil, tiene 29 años, está casada y tiene un hijo, por lo que combina su vida familiar, su faceta de emprendedora y su carrera como modelo. Considera a su familia su motor y asegura que cada paso que da está motivado por el deseo de brindarles un mejor futuro.

Cindy llega en representación del Caquetá para demostrar que la resiliencia y la determinación también son formas de belleza. Sin experiencia previa en certámenes, pero con disciplina y propósito, se proyecta como una candidata que quiere inspirar e impulsar cambios sociales.

¿A qué se dedica Cindy Vásquez, la candidata de Caquetá en Miss Universe Colombia, el reality?

Cindy viene trabajando con disciplina y dedicación en su preparación para ser la nueva Miss Universe con una agencia de modelaje, enfocándose en pasarela, comunicación y desarrollo personal.

Más allá de la competencia, su objetivo es usar esta plataforma para visibilizar la fuerza de la mujer caqueteña y la riqueza cultural de su región. Entre el crossfit, la meditación y una vida saludable, ha encontrado el equilibrio para mantenerse fuerte física y emocionalmente.

¿Cuál es el propósito de Cindy Vásquez, la candidata de Caquetá en Miss Universe Colombia, el reality?

Cindy Catherine busca impulsar proyectos sociales dirigidos a mujeres víctimas de violencia, con refugios y atención psicosocial que les permitan reconstruir sus vidas. “Quiero demostrar que las mujeres podemos ser agentes de cambio real, capaces de transformar nuestro entorno desde la resiliencia y la empatía”, afirma.

Con mentalidad ganadora y una historia de vida marcada por el esfuerzo y la evolución, la candidata del Caquetá asume este reto convencida de que representar a su departamento es una oportunidad para inspirar y abrir camino a muchas otras mujeres.

