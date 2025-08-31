Ella es Cindy Vásquez, la candidata de Caquetá en Miss Universe Colombia, el reality

Miss Universe Colombia, el reality, llega a la pantalla del Canal RCN el 30 de agosto a las 8:00 p.m., un programa conducido por Claudia Bahamón y que buscará a la próxima representante de nuestro país para Miss Universe.

¿Quién es Cindy Vásquez, la candidata de Caquetá en Miss Universe Colombia, el reality?

Este reality que tendrá de jurados a Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar presentará a todas las candidatas de los departamentos de Colombia que se postularon a la convocatoria del Canal RCN. Acá te presentamos a Miss Caquetá, Cindy Vásquez.

Cindy Catherine Vásquez es oriunda de El Paujil, tiene 29 años, está casada y tiene un hijo, por lo que combina su vida familiar, su faceta de emprendedora y su carrera como modelo. Considera a su familia su motor y asegura que cada paso que da está motivado por el deseo de brindarles un mejor futuro.

Cindy llega en representación del Caquetá para demostrar que la resiliencia y la determinación también son formas de belleza. Sin experiencia previa en certámenes, pero con disciplina y propósito, se proyecta como una candidata que quiere inspirar e impulsar cambios sociales.

¿A qué se dedica Cindy Vásquez, la candidata de Caquetá en Miss Universe Colombia, el reality?

Cindy viene trabajando con disciplina y dedicación en su preparación para ser la nueva Miss Universe con una agencia de modelaje, enfocándose en pasarela, comunicación y desarrollo personal.

Más allá de la competencia, su objetivo es usar esta plataforma para visibilizar la fuerza de la mujer caqueteña y la riqueza cultural de su región. Entre el crossfit, la meditación y una vida saludable, ha encontrado el equilibrio para mantenerse fuerte física y emocionalmente.

¿Cuál es el propósito de Cindy Vásquez, la candidata de Caquetá en Miss Universe Colombia, el reality?

Cindy Catherine busca impulsar proyectos sociales dirigidos a mujeres víctimas de violencia, con refugios y atención psicosocial que les permitan reconstruir sus vidas. “Quiero demostrar que las mujeres podemos ser agentes de cambio real, capaces de transformar nuestro entorno desde la resiliencia y la empatía”, afirma.

Con mentalidad ganadora y una historia de vida marcada por el esfuerzo y la evolución, la candidata del Caquetá asume este reto convencida de que representar a su departamento es una oportunidad para inspirar y abrir camino a muchas otras mujeres.