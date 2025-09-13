Nicki Nicole: quiénes fueron sus parejas antes del futbolista Lamine Yamal

Nicki Nicole ha estado en el centro de la polémica tras confirmarse su noviazgo con Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona y a quien le lleva siete años. A su corta edad, la artista argentina ya ha tenido una vida amorosa muy agitada.

Nicole Denise Cucco ha sostenido romances con estrellas del ámbito musical y lo que tiene ver con asuntos del corazón se ha vuelto en tema de interés para miles de internautas.

¿Quiénes han sido las parejas de la cantante argentina Nicki Nicole?

Su primer gran amor fue Khea, cuyo nombre real es Ivo Alfredo Thomas Serue. Es un rapero argentino de 25 años que ha sobresalido por canciones como ‘Hola perdida’, ‘Cómo le digo’ y ‘Te necesito’.

El idilio de amor comenzó en 2019 cuando ambos apenas se empezaban a dar a conocer en la música. Su relación no fue tan mediática, ya que ambos buscaron mantenerla privada y reservada. Algunas fotografías juntos aún circulan en redes sociales.

Nicki Nicole finalmente habló en público del jugador Lamine Yamal | Fotos AFP: Ronda Churchill y Manaure Quintero

La relación se terminó tras algunos meses, al parecer, porque no tenían mucho tiempo para compartir juntos. Los artistas decidieron enfocarse en sus nacientes carreras y quedaron en buenos términos. En 2024 se reencontraron y grabaron la canción ‘We Love That Shit’, cuyo videoclip acumula 10 millones de vistas en YouTube.

Posteriormente, Nicki inició una nueva relación con Mateo Palacios Corazzina, más conocido en el mundo de la música como ‘Alias Trueno’. En 2020 empezaron a salir y también se unieron para cantar juntos, logrando una colaboración con DJ Bizarrap, titulada ‘Mamichula’, que, tras cinco años, suma la impresionante cifra de 645 millones de vistas en YouTube.

Los cantantes argentinos consumaron una relación estable y llena de mucho amor. En una ocasión, Trueno la sorprendió en el Festival de Villa María de Buenos Aires al regalarle un ramo de flores. En 2021 salió a la luz que estaban comprometidos, pero el matrimonio nunca llegó a realizarse. La relación se acabó a principios del 2023.

De aquella historia de amor quedaron varias canciones a través de las cuales ambos buscaron desahogarse y expresar sus sentimientos de desazón y tristeza por una relación que parecía que duraría mucho más. En el caso de Nicki Nicole, le dedicó ‘No voy a llorar’ a su expareja.

¿Peso Pluma fue pareja de Nicki Nicole?

Después de Khea y Trueno, Peso Pluma llegó a la vida de la argentina. El romance floreció en medio de la fama del referente de la música regional mexicana, más exactamente en febrero del 2023. Ese año fue de especulaciones hasta que todo se confirmó en un concierto que ella ofreció en Ciudad de México. Peso Pluma apareció en el escenario y se dieron un romántico beso frente a miles de asistentes.

La relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole parecía que iba bien, hasta que él fue visto con otra mujer en Las Vegas. (Foto Jason Koerner / AFP) (Foto Frazer Harrison / AFP)

Un mes más tarde, en medio de la ceremonia de los Latin Grammy, posaron juntos en la alfombra roja y confirmaron así que la relación iba viento en popa, sin embargo, todo cambió abruptamente cuando en febrero del 2024 Peso Pluma fue visto con otra mujer asistiendo al evento del Super Bowl en Las Vegas.

El video se viralizó muy rápido y ante la evidencia de la infidelidad, Nicki decidió dar por terminada esa relación. Compartió una publicación en su Instagram y allí dijo: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Desde entonces no se le había conocido una relación, al menos de forma oficial, hasta que fue vista caminando tomada de la mano con la estrella del Barcelona y la Selección de España, Lamine Yamal. El extremo de los ‘azulgranas’ celebró su cumpleaños 18 junto a la cantante nacida en Rosario.

Luego se esparcieron rumores de ruptura, pero ambos se encargaron de confirmar que siguen juntos. En redes se viralizó una imagen que muestra que Lamine tiene una foto de Nicki como fondo de pantalla de su celular, mientras que la joven artista declaró públicamente en las últimas horas que está “enamorada” del jugador.

"Estoy muy enamorada y muy feliz", dijo la artista en una corta entrevistó que brindó a medios internacionales.

Nicki Nicole, finalmente, ha llegado a ser relacionada amorosamente con otras celebridades argentinas, pero sin confirmarse nada, como Nicolás Fonseca (futbolista), Franco Colapinto (piloto de Fórmula 1) y Enzo Fernández (campeón del mundo y referente de la Selección Argentina).