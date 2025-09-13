Ricky Martin es una de las grandes estrellas latinoamericanas de la música. Por años, el puertorriqueño se ha destacado por interpretar géneros como pop, dance, reguetón y salsa. ‘Livin’ la vida loca’, ‘La mordidita’, ‘Tu recuerdo’ y ‘Vente pa’ ca’ hacen parte de su amplio repertorio.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio reveló incómodo momento que vivió con mujer en Asia: "Me siento sucio"

En julio del 2023, Enrique Martin Morales, nombre real del cantante, fue noticia a nivel mundial y no precisamente por su carrera, sino por su decisión de divorciarse de Jwan Josef, con quien estuvo casado siete años, además, la pareja formó su familia con cuatro hijos, dos fruto de esta unión.

¿Cómo es y cuánto vale la mansión que Ricky Martin quiere vender en Nueva York?

Ahora se conoció que el cantautor decidió poner a la venta una mansión que posee en Nueva York. La propiedad había sido adquirida por él en el 2012.

Según se reveló, Martin intentó venderla años atrás por un valor de 8 millones de dólares, peor no halló comprador; ahora está pidiendo 6.45 millones de dólares y espera finalmente finiquitar algún negocio.

El inmueble se halla en el sector de Upper East Side de ‘La Gran Manzana’ y fue diseñado por el arquitecto Peter Marino; cuenta con una amplia vista que da directo al parque Carl Schurz.

La mansión fue comprada por Ricky Martin en 2012. El artista ya había intentado venderla hace algunos años. Foto / AFP: Ethan Miller

La mansión tiene grandes ventanales y una extensión de 3,174 pies cuadrados. Los baños están hechos con mármol y también están acondicionados como spa. La cocina es estilo gourmet y los acabados tienen el toque del arquitecto Merino.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Raúl Ocampo y Valeria Aguilar se entregaron directo a la eliminación de MasterChef: "Absurdo"

En total, la casa cuenta con cinco habitaciones, una de ellas puede usarse como oficina, biblioteca o cuarto para un bebé. Igualmente, hay espacio para hacer yoga, un patio con cascada y una sala de juegos para niños.

La decisión de vender esta mansión obedecería al deseo de Martin de cerrar ciclos y buscar nuevos objetivos de tipo económico a largo plazo.

Esta es solo una de las lujosas propiedades que posee en la actualidad el intérprete nacido en Puerto Rico. Además, se conoció que el artista pondría en venta otra mansión, esta ubicada en la ciudad de Los Ángeles.

La propiedad es mucho más grande que la de Nueva York. Tiene amplios jardines, cancha de tenis, piscina, áreas de juego, una casa de huéspedes y un estacionamiento con espacio para 20 vehículos.

El inmueble está ubicado en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles y probablemente del mundo también, ya que allí viven celebridades como Taylor Swift, Jennifer Aniston, Ellen DeGeneres y Jennifer Lawrence. A cargo de la venta estaría el agente inmobiliario Carl Gambino.

¿Cuál fue el nuevo premio que recibió Ricky Martin?

Ricky Martin fue reconocido en los MTV Video Music Awards con el premio Latin Icon Award, que destaca su trayectoria artística y su influencia en el crecimiento de la música latina.

En el mismo evento, el colombiano J Balvin le rindió homenaje y le dedicó unas palabras, señalando que su música siempre ha sido una inspiración para su propia carrera.

J Balvin le dedicó palabras a Ricky Martin luego de que recibiera el Latin Icon Award. Foto: AFP / Ángela Weiss

“Ricky Martin es un muy buen amigo mío, así que es hermoso verlo recibir este reconocimiento. Nadie sabe realmente cuán hermosa es la persona que él es”, expresó el artista de música urbana.

Artículos relacionados Ricky Martin Ricky Martin presume con orgullo a sus mellizos en redes sociales

“Gracias a artistas como él es la razón por la que estoy aquí. Él abrió el camino para nosotros. La gente empezó a creer en los artistas latinos por personas como él”, agregó Balvin quien en este 2025 cumplió dos décadas de carrera.