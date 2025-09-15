Maldición en La Casa de los Famosos México: la salida de Elaine Haro reabre viejas teorías

La séptima gala de eliminación de La casa de los famosos México 3 dejó fuera a la cantante Elaine Haro.

Su salida no fue sorpresa, ya que en redes sociales se percibía que era la participante con más posibilidades de abandonar el reality de convivencia. Entre encuestas y filtraciones en X ya lo anticipaban.

¿Cuál es la supuesta 'maldición' en La casa de los famosos México?

Lo que sí llamó la atención fue que, una vez confirmada su salida, volvió a circular la teoría de la “maldición” de La casa de los famosos México.

Según seguidores, el orden en el que los nominados aparecen junto a Galilea Montijo marcaría quién será el eliminado, y Haro ocupó justo ese lugar.

La conversación tomó fuerza cuando cuentas de entretenimiento recordaron que algo similar ocurrió semanas atrás con Mariana Botas.

Para quienes creen en esta teoría, no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón que se ha repetido desde la primera temporada.

Aunque para otros todo es simple casualidad, la “maldición” se ha vuelto parte del folclore del programa y cada vez que coincide, la polémica se reactiva entre los televidentes e internautas quienes dudan también de la transparencia de los votos.

¿El voto es transparente en La casa de los famosos México 3?

Además de la supuesta maldición, la eliminación de Haro volvió a poner sobre la mesa un tema recurrente: la transparencia del voto digital.

Como en cada temporada, en redes sociales algunos usuarios comentaron que el sistema podría no ser del todo claro, aunque el reality cuenta con un proceso electrónico diseñado justamente para garantizar que los resultados reflejen la participación del público.

La tensión fue mayor porque en esa gala quedaron nominados seis concursantes, entre ellos Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Shiky.

La dinámica en vivo, conducida por Galilea Montijo, subió la temperatura dentro de la casa y también en la conversación digital.

La salida de Elaine Haro no solo ajustó la competencia, también reactivó el eterno debate de los fans: ¿existe realmente una maldición en La Casa de los Famosos México o todo responde a la percepción y especulación de la audiencia?