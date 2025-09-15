Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Maldición en La Casa de los Famosos México: la salida de Elaine Haro reabre viejas teorías

La salida de Elaine Haro en La casa de los famosos reavivó teorías de maldición y dudas en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Resurge la ‘maldición’ en LCDLF México tras salida de Elaine Haro
¿La ‘maldición’ otra vez en La Casa de los Famosos México? (Foto: Hecha con IA)

La séptima gala de eliminación de La casa de los famosos México 3 dejó fuera a la cantante Elaine Haro.

Artículos relacionados

Su salida no fue sorpresa, ya que en redes sociales se percibía que era la participante con más posibilidades de abandonar el reality de convivencia. Entre encuestas y filtraciones en X ya lo anticipaban.

¿Cuál es la supuesta 'maldición' en La casa de los famosos México?

Lo que sí llamó la atención fue que, una vez confirmada su salida, volvió a circular la teoría de la “maldición” de La casa de los famosos México.

Según seguidores, el orden en el que los nominados aparecen junto a Galilea Montijo marcaría quién será el eliminado, y Haro ocupó justo ese lugar.

La conversación tomó fuerza cuando cuentas de entretenimiento recordaron que algo similar ocurrió semanas atrás con Mariana Botas.

Artículos relacionados

Para quienes creen en esta teoría, no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón que se ha repetido desde la primera temporada.

Aunque para otros todo es simple casualidad, la “maldición” se ha vuelto parte del folclore del programa y cada vez que coincide, la polémica se reactiva entre los televidentes e internautas quienes dudan también de la transparencia de los votos.

¿El voto es transparente en La casa de los famosos México 3?

Además de la supuesta maldición, la eliminación de Haro volvió a poner sobre la mesa un tema recurrente: la transparencia del voto digital.

Artículos relacionados

Como en cada temporada, en redes sociales algunos usuarios comentaron que el sistema podría no ser del todo claro, aunque el reality cuenta con un proceso electrónico diseñado justamente para garantizar que los resultados reflejen la participación del público.

La tensión fue mayor porque en esa gala quedaron nominados seis concursantes, entre ellos Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Shiky.

La dinámica en vivo, conducida por Galilea Montijo, subió la temperatura dentro de la casa y también en la conversación digital.

La salida de Elaine Haro no solo ajustó la competencia, también reactivó el eterno debate de los fans: ¿existe realmente una maldición en La Casa de los Famosos México o todo responde a la percepción y especulación de la audiencia?

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Thalia en el día de la Independencia de México Thalía

Con “Amor a la mexicana”, Thalía celebra el Grito de Independencia: “Sintiendo tanto amor”

Thalía conmemoró el Grito con “Amor a la mexicana” y un mensaje de unión y orgullo por las tradiciones de México.

Galilea Montijo La casa de los famosos

Galilea Montijo rompió las reglas en La casa de los famosos México, ¿por qué?

Por primera vez, Galilea Montijo saltó el conducto regular de La casa de los famosos México.

Vela blanca rodeada de una cinta de luto junto a una biblia con una rosa roja Talento internacional

Muere a los 93 años, reconocida e icónica actriz mexicana que actuó en ‘María la del Barrio’

La hija de la reconocida actriz mexicana confirmó su fallecimiento con un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales.

Lo más superlike

Blessd Talento nacional

La Suprema, ex de Blessd, reveló si está soltera o en una relación: ¿qué dijo?

La Suprema, expareja de Blessd habló sobre su vida sentimental y sorprendió con una respuesta que dejó a muchos con la duda.

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

¿Habrá eliminación de MasterChef Celebrity con la ausencia de Luis Fernando Hoyos?

Camilo sorprendió con tierno mensaje a fans que se declararon amor eterno en su concierto Camilo

Camilo sorprendió con tierno mensaje a pareja que se comprometió en uno de sus conciertos

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia