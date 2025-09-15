La millonaria cifra que se gasta la Liendra haciendo sus documentales

El influenciador la Liendra se sinceró con sus millones de fanáticos sobre algunos detalles de sus exitosos documentales.

¿Cuánto se gasta la Liendra haciendo sus documentales?

El creador de contenido activó la herramienta de preguntas a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, y allí lo cuestionaron sobre el proceso de sus documentales, en especial sobre el costo de estos.

"Depende el documental y les voy a ser muy sincero. El del nevado del Tolima me costó, contando guías, comida y todos los implementos que necesité para que ustedes lo vieran así, con edición y todo, es un video de siete a ocho millones de pesos", contó.

Señaló que, por ejemplo, el de las Torres Gemelas en Estados Unidos le costó entre ocho a 10 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, aclaró que los ha costeado reinvirtiendo lo que la misma plataforma de YouTube le está dando con sus visualizaciones.

"La realidad es que yo no estoy sacando plata de mi bolsillo, YouTube a diferencias de Instagram y TikTok sí paga por reproducción. Lo que gano en YouTube no es para mí vida, pero sí me genera un ingreso para hacer más videos, es decir, los videos se están pagando solitos", agregó.

¿Cómo elabora la Liendra los documentales para YouTube?

El quindiano señaló que, quiso comenzar a hacer este tipo de contenido para que sus fanáticos no sientan que están perdiendo el tiempo en redes sociales, sino que mientras se entretienen también están aprendiendo.

Confesó que él estudia entre uno y dos días para conocer todos los datos que quiere hablar en el documental y luego elabora el guion para que de manera creativa su audiencia pueda entender sin problema y entretenerse fácilmente.

Por ahora, la Liendra sigue sumando millones de reproducciones en YouTube con sus contenidos, con los que ha tenido una gran acogida por parte del público.

Mientras tanto, sigue trabajando en lo que serán sus próximos videos y en sus respectivos proyectos con los que espera seguir cautivando a su audiencia.