Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La millonaria cifra que se gasta la Liendra haciendo sus documentales

Esta es la sorprendente cifra que invierte el influenciador la Liendra para poder elaborar sus exitosos documentales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Liendra sobre sus documentales
La Liendra revela precio de sus documentales/Canal RCN

El influenciador la Liendra se sinceró con sus millones de fanáticos sobre algunos detalles de sus exitosos documentales.

Artículos relacionados

¿Cuánto se gasta la Liendra haciendo sus documentales?

El creador de contenido activó la herramienta de preguntas a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, y allí lo cuestionaron sobre el proceso de sus documentales, en especial sobre el costo de estos.

La Liendra sobre sus documentales

"Depende el documental y les voy a ser muy sincero. El del nevado del Tolima me costó, contando guías, comida y todos los implementos que necesité para que ustedes lo vieran así, con edición y todo, es un video de siete a ocho millones de pesos", contó.

Señaló que, por ejemplo, el de las Torres Gemelas en Estados Unidos le costó entre ocho a 10 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, aclaró que los ha costeado reinvirtiendo lo que la misma plataforma de YouTube le está dando con sus visualizaciones.

"La realidad es que yo no estoy sacando plata de mi bolsillo, YouTube a diferencias de Instagram y TikTok sí paga por reproducción. Lo que gano en YouTube no es para mí vida, pero sí me genera un ingreso para hacer más videos, es decir, los videos se están pagando solitos", agregó.

Artículos relacionados

¿Cómo elabora la Liendra los documentales para YouTube?

El quindiano señaló que, quiso comenzar a hacer este tipo de contenido para que sus fanáticos no sientan que están perdiendo el tiempo en redes sociales, sino que mientras se entretienen también están aprendiendo.

La Liendra sobre la elaboración de los documentales

Confesó que él estudia entre uno y dos días para conocer todos los datos que quiere hablar en el documental y luego elabora el guion para que de manera creativa su audiencia pueda entender sin problema y entretenerse fácilmente.

Artículos relacionados

Por ahora, la Liendra sigue sumando millones de reproducciones en YouTube con sus contenidos, con los que ha tenido una gran acogida por parte del público.

Mientras tanto, sigue trabajando en lo que serán sus próximos videos y en sus respectivos proyectos con los que espera seguir cautivando a su audiencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Laura de León reaccionó cuando le preguntaron por Salomón Rendón Laura de León

Así reaccionó Laura de León cuando le preguntaron por Salomón Bustamante

Laura De León reaccionó a comentario de uno de sus seguidores sobre su relación con Salomón Bustamante: "Qué pesar":

La Segura se sincera sobre ser influencer La Segura

La Segura se sinceró con quienes sueñan con ser influencers

La influenciadora la Segura aconsejó a quienes quieren ser creadores de contenido como ella.

Blessd Talento nacional

La Suprema, ex de Blessd, reveló si está soltera o en una relación: ¿qué dijo?

La Suprema, expareja de Blessd habló sobre su vida sentimental y sorprendió con una respuesta que dejó a muchos con la duda.

Lo más superlike

Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila confiesa lo que viene en MasterChef Celebrity, ¿nueva estrategia?

Alejandra Ávila tomó una decisión de lo que hará en MasterChef Celebrity en el tiempo que dure en la competencia.

Thalia en el día de la Independencia de México Thalía

Con “Amor a la mexicana”, Thalía celebra el Grito de Independencia: “Sintiendo tanto amor”

Camilo sorprendió con tierno mensaje a fans que se declararon amor eterno en su concierto Camilo

Camilo sorprendió con tierno mensaje a pareja que se comprometió en uno de sus conciertos

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia