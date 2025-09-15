Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Camilo sorprendió con tierno mensaje a pareja que se comprometió en uno de sus conciertos

Camilo emocionó al dedicar un emotivo mensaje a una pareja que se comprometió durante su más reciente concierto.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Camilo sorprendió con tierno mensaje a fans que se declararon amor eterno en su concierto
Camilo emocionó a fans con mensaje especial a pareja que se comprometió en su concierto. (Foto AFP: Joe Buglewicz).

El reconocido cantante colombiano Camilo, quien ha ganado gran popularidad a nivel internacional, sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir un emotivo mensaje dedicado a una pareja de fanáticos que se comprometió en su más reciente concierto.

¿Qué dijo Camilo a los enamorados que se comprometieron durante su concieto?

En una publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Camilo compartió la fotografía de la pareja de fanáticos que aprovechó su concierto en Almería como escenario para comprometerse junto a un emotivo mensaje.

Camilo envió un tierno mensaje a la pareja que se comprometió en su concierto
La reacción de Camilo ante la propuesta de matrimonio en uno de sus conciertos. (Foto AFP: Joe Buglewicz).

Según comentó el joven artista, no podía creer cómo sus conciertos estaban llenos de personas que veían en ellos el lugar especial para pedirle a su pareja unir su amor en matrimonio por el resto de sus vidas.

"Nunca imaginé que mis conciertos estarían llenos de tantas promesas de amor. Gracias por dejarme ser testigo de algo tan grande”

Además, agradeció la confianza de sus seguidores al elegir su música como telón de fondo para decisiones tan importantes, y aseguró que guarda en su corazón cada recuerdo que le comparten después de sus presentaciones.

“Prometo atesorar en mi corazón cada uno de esos momentos para siempre. Que vivan los novios, los amo Tribu"

Así, el cantante reiteró su gratitud hacia los seguidores que convierten sus conciertos en escenarios dignos de su historia de amor.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el mensaje de Camilo dedicado a la pareja?

Como era de esperarse, el emotivo gesto de Camilo hacia la pareja recién comprometida no pasó desapercibido en redes sociales, pues cientos de internautas reaccionaron al mensaje que el cantante compartió dedicado a ellos con diversos comentarios llenos de mucho amor.

Camilo sorprendió con palabras a pareja que se declaró amor eterno en su show
El mensaje de Camilo a la pareja que aprovechó su concierto para comprometerse. (Foto AFP: Frazer Harrison).

De esta manera comentarios como: “definitivamente, estos gestos hacen que uno lo admire aún más”, “Que viva esta pareja que está enamorada”, “Yo me caso solo para que Camilo me mande un mensaje así”, fueron algunos de los que más destacaron en redes sociales.

