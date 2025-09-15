El silencio de Los Ángeles Azules ante incidente en Iztapalapa desata polémica, ¿qué pasó?

El reconocido grupo musical Los Ángeles Azules atraviesa una polémica en redes sociales tras no emitir un mensaje de solidaridad por la explosión registrada en Iztapalapa, su lugar de origen.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

Mientras la agrupación celebra su primera gira por Europa, los seguidores cuestionan la falta de empatía ante un hecho que dejó víctimas mortales y decenas de heridos.

¿Por qué critican a Los Ángeles Azules en redes sociales?

La tragedia ocurrió el 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba más de 49 mil litros de gas LP se volcó en la zona, provocando una explosión que dejó al menos 13 fallecidos y 70 lesionados, según reportes de medios de comunicación de este país.

Los Ángeles Azules en el ojo del huracán por incidente en Iztapalapa (Foto: AFP)

Ante esta situación, los habitantes de la demarcación esperaban un gesto de apoyo de Los Ángeles Azules, conocidos por el lema “De Iztapalapa para el mundo”. Sin embargo, las publicaciones recientes del grupo se han enfocado en su gira internacional, con mensajes sobre sus presentaciones en Londres y otras ciudades europeas.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

La ausencia de un pronunciamiento generó una ola de comentarios en las plataformas oficiales de la agrupación de Iztapalapa. Frases como “¿Cuándo su comunicado de solidaridad con el barrio que los vio nacer?” o “Iztapalapa los necesita” se repitieron en las publicaciones más recientes del conjunto musical.

En su última publicación, la agrupación compartió un video en el que agradece a España, Alemania y Londres por la experiencia y los momentos mágicos que vivieron, acompañado del mensaje:

“Nos regalaron noches inolvidables y nos permitieron llevar la mejor cumbia de Iztapalapa para el mundo”.

Los Ángeles Azules: ¿Qué pasó tras el accidente en Iztapalapa?

El impacto del accidente llevó a las autoridades suspender la verbena popular y reemplazarla por un acto cívico en señal de duelo.

En paralelo, manifestantes bloquearon las calles aledañas para exigir mayor regulación a las empresas de gas y apoyo a las familias afectadas.

El polémico momento de Los Ángeles Azules que encendió las redes (Foto: AFP)

De acuerdo las autoridades mexicanas, el saldo hasta el momento van en 13 fallecidos y 70 lesionados, de los cuales 40 permanecían hospitalizados, 22 en estado crítico.

La indignación creció en redes sociales al comparar el silencio de la banda de Los Ángeles Azules con la magnitud de la tragedia en la comunidad donde nacieron.