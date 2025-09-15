Andrea Tovar deslumbra en la pasarela de Miss Universe Colombia, el reality | VIDEO

Avanza Miss Universe Colombia, el reality, y las emociones se apoderan de las mujeres que compiten por llevarse la corona y representar a Colombia a nivel mundial. Sin embargo, aparte de las representantes, la exreina de belleza Andrea Tovar arrasa.

¿Por qué Andrea Tovar es tan admirada?

Sí, Andrea Tovar es considerada como 'la reina eterna', pues la virreina universal ha tenido de las representaciones más recordadas en Miss Universe.

Caracterizada por su porte y belleza, Andrea Tovar demostró por qué por poco y se gana la corona mundial, pues en el reciente capítulo del reality transmitido por el Canal RCN la modelo deslumbró en una pasarela.

A Andrea Tovar le dicen la 'reina eterna' | Foto del Canal RCN.

Resulta que las candidatas compitieron en una nueva prueba, la cual consistió en desfilar en traje artesanal. Por lo tanto, antes de ver a las participantes del formato televisivo, Andrea Tovar abrió con una pasarela de impacto, así lo comentó la mayoría.

En efecto, la exreina demostró que su talento para impactar frente a todos está intacto, ya que en cada pisada mostró la fortaleza que la caracteriza.

¿Cómo fue la pasarela de Andrea Tovar que impactó en Miss Universe Colombia, el reality?

Andrea Tovar lució un vestido dorado de lentejuelas, su cabello estuvo completamente recogido con un predominante accesorio en su cabeza. Con sonrisa y un llamativo giro, la jurado de Miss Universe Colombia, el reality, ratificó que ser reina no fue en vano.

Para los seguidores y expertos del tema de los reinados y concursos de belleza, el desfile de la chocoana estuvo lleno de porte, distinción y seguridad. Con cada movimiento transmitió grandeza, marcada por una postura impecable y mirada decidida.

A continuación, el video de la pasarela de Andrea Tovar que cautivó en Miss Universe Colombia, el reality:

¿Cuándo es la final de Miss Universe Colombia, el reality?

Miss Universe Colombia, el reality, llegó a las pantallas del Canal RCN como una propuesta para elegir a una mujer real que represente al país en Miss Universe, cuya edición de este año es en Tailandia.

16 candidatas llegan a la final del reality, el próximo domingo 28 de septiembre, los primeros 5 puestos en la tabla de posiciones pasan directo, las demás son elegidas por el público y el jurado.

Puedes ver los capítulos de Miss Universe Colombia en la app del Canal RCN. Clic aquí.