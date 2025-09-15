Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Andrea Tovar deslumbra en la pasarela de Miss Universe Colombia, el reality | VIDEO

Andrea Tovar demostró en Miss Universe Colombia, el reality, que la corona que ganó hace años no es en vano.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Andrea Tovar
Andrea Tovar deslumbra en la pasarela de Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

Avanza Miss Universe Colombia, el reality, y las emociones se apoderan de las mujeres que compiten por llevarse la corona y representar a Colombia a nivel mundial. Sin embargo, aparte de las representantes, la exreina de belleza Andrea Tovar arrasa.

Artículos relacionados

¿Por qué Andrea Tovar es tan admirada?

Sí, Andrea Tovar es considerada como 'la reina eterna', pues la virreina universal ha tenido de las representaciones más recordadas en Miss Universe.

Caracterizada por su porte y belleza, Andrea Tovar demostró por qué por poco y se gana la corona mundial, pues en el reciente capítulo del reality transmitido por el Canal RCN la modelo deslumbró en una pasarela.

Andrea Tovar
A Andrea Tovar le dicen la 'reina eterna' | Foto del Canal RCN.

Resulta que las candidatas compitieron en una nueva prueba, la cual consistió en desfilar en traje artesanal. Por lo tanto, antes de ver a las participantes del formato televisivo, Andrea Tovar abrió con una pasarela de impacto, así lo comentó la mayoría.

En efecto, la exreina demostró que su talento para impactar frente a todos está intacto, ya que en cada pisada mostró la fortaleza que la caracteriza.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la pasarela de Andrea Tovar que impactó en Miss Universe Colombia, el reality?

Andrea Tovar lució un vestido dorado de lentejuelas, su cabello estuvo completamente recogido con un predominante accesorio en su cabeza. Con sonrisa y un llamativo giro, la jurado de Miss Universe Colombia, el reality, ratificó que ser reina no fue en vano.

Para los seguidores y expertos del tema de los reinados y concursos de belleza, el desfile de la chocoana estuvo lleno de porte, distinción y seguridad. Con cada movimiento transmitió grandeza, marcada por una postura impecable y mirada decidida.

A continuación, el video de la pasarela de Andrea Tovar que cautivó en Miss Universe Colombia, el reality:

 

¿Cuándo es la final de Miss Universe Colombia, el reality?

Miss Universe Colombia, el reality, llegó a las pantallas del Canal RCN como una propuesta para elegir a una mujer real que represente al país en Miss Universe, cuya edición de este año es en Tailandia.

Artículos relacionados

16 candidatas llegan a la final del reality, el próximo domingo 28 de septiembre, los primeros 5 puestos en la tabla de posiciones pasan directo, las demás son elegidas por el público y el jurado.

Puedes ver los capítulos de Miss Universe Colombia en la app del Canal RCN. Clic aquí.

Jurado de Miss Universe Colombia, el reality
La final de Miss Universe Colombia, el reality, es el domingo 28 de septiembre de 2025 | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Eliana Duque, del Valle del Cauca, presentó el mejor vestido inspirado en su departamento. Fotos: Canal RCN Miss Universe Colombia

Miss Valle del Cauca es la nueva líder de Miss Universe Colombia: así van las posiciones

Eliana Duque, del Valle del Cauca, encantó a los jurados con un vestido que logró resaltar lo mejor de su departamento.

Adriana Lucía Risco, Miss Huila, aseguró que gracias a la oración su padre se alivió. Foto: Canal RCN Miss Universe Colombia

Miss Huila habló del milagro que vivió con su padre: “Le daban tres meses de vida”

Adriana Lucía Risco, Miss Huila, dijo que gracias a la oración su padre superó una grave enfermedad.

Valerie Domínguez le pidió a Miss Boyacá más seguridad de cara a lo que queda de Miss Universe Colombia, el reality. Miss Universe Colombia

Valerie Domínguez le hizo llamado de atención a Miss Boyacá: “Me partió el corazón”

Valerie Domínguez le hizo varios comentarios a Miss Boyacá tras su pasarela y eso provocó cuestionamientos propios en la candidata.

Lo más superlike

Gloria Mutis Miss Universe Colombia

Gloria Mutis, Miss Santander: así luce en su impactante cambio antes y después

Gloria Mutis es una de las favoritas por el público de Miss Universe Colombia, el reality, su transformación es notoria.

Los Ángeles Azules en medio de la polémica tras incidente Iztapalapa Talento internacional

El silencio de Los Ángeles Azules ante incidente en Iztapalapa desata polémica, ¿qué pasó?

La inesperada pulla de Anuel AA a Karol G y Feid en plena canción ‘Corazón roto’ Anuel AA

Anuel AA cambió letra de su canción ‘Corazón roto’ para lanzarle pulla a Karol G y Feid

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini