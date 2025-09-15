Johanna Fadul reaccionó con curiosa celebración tras cumplir 40 años

La actriz Johanna Faduldivirtió a sus fanáticos luego de compartir un video celebrando la llegada de sus 40 años.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

¿Cómo celebró Johanna Fadul sus 40 años?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, compartió un video en el que con humor recibió su nueva etapa de vida.

En la grabación se ve a la actriz feliz recibiendo un pastel con el número 39, pero se lo cambian por el número 40 y ella sale corriendo, negándose a recibir dicha edad.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

¿Qué dijo Johanna Fadul tras cumplir 40 años?

La bogotana aprovechó para dedicar emotivas palabras al cumplir esta edad, detallando que no le queda de otra que recibir sus 40 años con todos los poderes.

"Son 40 años donde he recorrido un camino lleno de aprendizajes, lleno de éxitos y triunfos que me han hecho una mujer berraca, cada día más capaz y donde sé que absolutamente nada me queda grande", escribió.

Asimismo, detalló que son 40 años que ha aprendido que lo único que no tiene solución se llama muerte y que si tiene salud es porque todo lo que se viene es poderoso siempre de la mano de Dios.

Indicó que agradece a él por el milagro de vivir y permitirle llegar a esta edad con salud, próspera y con el alma en total plenitud.

Concluyó felicitándose y felicitando a quienes como ella también cumplen años el 15 de septiembre.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló la crisis que vivió y la razón de su ausencia en redes: "Me desbordé en llanto"

¿Cómo reaccionaron los internautas tras los 40 años de Johanna Fadul?

Tras su revelación, muchos de sus seguidores quedaron sorprendidos con su edad, donde le indicaron que no los aparenta y que se más joven, destacando su belleza y su personalidad.

La mayoría la llenaron no solo de buenos deseos por su cumpleaños, sino de elogios por lo mucho que la admiran y lo que ha logrado en sus 40 años.

Por ahora, la actriz sigue entreteniendo a sus fanáticos con sus publicaciones en redes sociales, además de continuar trabajando en sus respectivos proyectos con los que espera tener grana cogida en el público y éxito.