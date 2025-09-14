Miss Valle del Cauca es la nueva líder de Miss Universe Colombia: así van las posiciones

Concluida una nueva prueba en Miss Universe Colombia, el reality, Claudia Bahamón dio a conocer cómo quedaron las posiciones. Hay una nueva líder al finalizar esta semana.

¿Quién es la nueva líder de la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality?

Eliana Duque, Miss Valle del Cauca, es ahora la líder de la tabla de posiciones. La representante vallecaucana impactó a los jurados con su propuesta de destacar lo mejor de su departamento a través de su vestido.

“Te luciste, hiciste algo diferente, saliste de la zona de confort, de lo que estaban haciendo las demás. Me encantó lo que hiciste, las texturas que utilizaste y hablaste muy bien de tu departamento”, le dijo Hernán Zajar a Duque.

La representante del Valle estaba segunda, por lo que ahora sube al primer lugar. Cabe destacar que, la ganadora de la prueba subiría 10 posiciones.

Eliana Duque, del Valle, se ubica primera en la tabla de posiciones tras ganar la prueba del mejor vestido representativo de su departamento. Foto: Canal RCN

El segundo lugar se lo llevó Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia, quien subió ocho posiciones y ahora se ubica quinta.

Entre tanto, la tercera mejor fue Nayla Piña, Miss Atlántico, quien logró subir cinco posiciones y ahora es undécima.

En contraste, hubo tres candidatas que no tuvieron el resultado esperado en la prueba y bajaron cinco posiciones. Ellas fueron Ana Tavera, del Meta; Adriana Lucía Risco, del Huila y Natalia Bayona, de Norte de Santander.

Las candidatas de Meta, Norte de Santander y Huila tuvieron el peor desempeño en la prueba del vestido temático. Fotos: Canal RCN

Ahora, Valle del Cauca con Eliana Duque es la líder de las posiciones; le sigue Risaralda con Ángela Arcila y cierra el Top 3 Magdalena con Sofía Donado.

Cabe destacar que el público tendrá un gran poder de decisión a la hora de elegir a la ganadora de Miss Universe Colombia, el reality. Con sus votos, también podrá escoger a la ganadora que, además de llevarse la corona, tendrá el honor de representar al país en Miss Universe, evento que se realizará en noviembre en Tailandia.

Este capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, estuvo cargado de mucha emotividad. Las candidatas contaron historias familiares impactantes y hechos que las han marcado para bien como para mal.

Isabela Córdoba, de Cundinamarca, contó que atraviesa momentos difíciles por el cáncer que le detectaron a su madre; entre tanto, Adriana Lucía Risco, del Huila, reveló que gracias a la oración su padre pudo superar una enfermedad que amenazaba su vida.

Tras el desfile también hubo felicitaciones y llamados de atención para las candidatas. Valerie Domínguez, por ejemplo, le pidió más seguridad a Mabell Sánchez de Boyacá, y ella no pudo evitar romper en llanto, ya que cree que no está representando bien a su departamento.

¿Cómo están las posiciones en Miss Universe Colombia, el reality?