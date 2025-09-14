Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Valle del Cauca es la nueva líder de Miss Universe Colombia: así van las posiciones

Eliana Duque, del Valle del Cauca, encantó a los jurados con un vestido que logró resaltar lo mejor de su departamento.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Eliana Duque, del Valle del Cauca, presentó el mejor vestido inspirado en su departamento. Fotos: Canal RCN
Concluida una nueva prueba en Miss Universe Colombia, el reality, Claudia Bahamón dio a conocer cómo quedaron las posiciones. Hay una nueva líder al finalizar esta semana.

¿Quién es la nueva líder de la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality?

Eliana Duque, Miss Valle del Cauca, es ahora la líder de la tabla de posiciones. La representante vallecaucana impactó a los jurados con su propuesta de destacar lo mejor de su departamento a través de su vestido.

“Te luciste, hiciste algo diferente, saliste de la zona de confort, de lo que estaban haciendo las demás. Me encantó lo que hiciste, las texturas que utilizaste y hablaste muy bien de tu departamento”, le dijo Hernán Zajar a Duque.

La representante del Valle estaba segunda, por lo que ahora sube al primer lugar. Cabe destacar que, la ganadora de la prueba subiría 10 posiciones.

Eliana Duque, del Valle, se ubica primera en la tabla de posiciones tras ganar la prueba del mejor vestido representativo de su departamento. Foto: Canal RCN
El segundo lugar se lo llevó Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia, quien subió ocho posiciones y ahora se ubica quinta.

Entre tanto, la tercera mejor fue Nayla Piña, Miss Atlántico, quien logró subir cinco posiciones y ahora es undécima.

En contraste, hubo tres candidatas que no tuvieron el resultado esperado en la prueba y bajaron cinco posiciones. Ellas fueron Ana Tavera, del Meta; Adriana Lucía Risco, del Huila y Natalia Bayona, de Norte de Santander.

Las candidatas de Meta, Norte de Santander y Huila tuvieron el peor desempeño en la prueba del vestido temático. Fotos: Canal RCN
Ahora, Valle del Cauca con Eliana Duque es la líder de las posiciones; le sigue Risaralda con Ángela Arcila y cierra el Top 3 Magdalena con Sofía Donado.

Cabe destacar que el público tendrá un gran poder de decisión a la hora de elegir a la ganadora de Miss Universe Colombia, el reality. Con sus votos, también podrá escoger a la ganadora que, además de llevarse la corona, tendrá el honor de representar al país en Miss Universe, evento que se realizará en noviembre en Tailandia.

Este capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, estuvo cargado de mucha emotividad. Las candidatas contaron historias familiares impactantes y hechos que las han marcado para bien como para mal.

Isabela Córdoba, de Cundinamarca, contó que atraviesa momentos difíciles por el cáncer que le detectaron a su madre; entre tanto, Adriana Lucía Risco, del Huila, reveló que gracias a la oración su padre pudo superar una enfermedad que amenazaba su vida.

Tras el desfile también hubo felicitaciones y llamados de atención para las candidatas. Valerie Domínguez, por ejemplo, le pidió más seguridad a Mabell Sánchez de Boyacá, y ella no pudo evitar romper en llanto, ya que cree que no está representando bien a su departamento.

¿Cómo están las posiciones en Miss Universe Colombia, el reality?

  1. Eliana Duque - Miss Valle del Cauca
  2. Ángela Arcila - Miss Risaralda
  3. Sofía Donado - Miss Magdalena
  4. Dayana Angulo - Miss Casanare
  5. Vanessa Pulgarín - Miss Antioquia
  6. Marlyn Dinas - Miss Cauca
  7. Gloria Mutis - Miss Santander
  8. Lizeth Cueter - Miss Córdoba
  9. Clara Cortés - Miss Bolívar
  10. Marcela Brand - Miss Cesar
  11. Nayla Piña - Miss Atlántico
  12. Michel González - Miss Quindío
  13. Brenda Bedoya - Miss Putumayo
  14. Mabell Sánchez - Miss Boyacá
  15. Ana Tavera - Miss Meta
  16. Natalia Bayona - Miss Norte de Santander
  17. Adriana Lucía Risco - Miss Huila
  18. Mariana Morales - Miss Bogotá
  19. Cindy Vásquez - Miss Caquetá
  20. Ariana Alfaro - Miss Sucre
  21. Cavylla Valencia - Miss Nariño
  22. Isabela Córdoba - Miss Cundinamarca
  23. Eilan Sosa - Miss La Guajira
  24. Yenniffer Loaiza - Miss Caldas
  25. Yorladis Gutiérrez - Miss Chocó
  26. Adriana Hernández - Miss Arauca
  27. Marvelis Watson - Miss Archipiélago de San Andrés
  28. Carolina Hernández - Miss Tolima
