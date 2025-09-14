Miss Valle del Cauca es la nueva líder de Miss Universe Colombia: así van las posiciones
Eliana Duque, del Valle del Cauca, encantó a los jurados con un vestido que logró resaltar lo mejor de su departamento.
Concluida una nueva prueba en Miss Universe Colombia, el reality, Claudia Bahamón dio a conocer cómo quedaron las posiciones. Hay una nueva líder al finalizar esta semana.
¿Quién es la nueva líder de la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia, el reality?
Eliana Duque, Miss Valle del Cauca, es ahora la líder de la tabla de posiciones. La representante vallecaucana impactó a los jurados con su propuesta de destacar lo mejor de su departamento a través de su vestido.
“Te luciste, hiciste algo diferente, saliste de la zona de confort, de lo que estaban haciendo las demás. Me encantó lo que hiciste, las texturas que utilizaste y hablaste muy bien de tu departamento”, le dijo Hernán Zajar a Duque.
La representante del Valle estaba segunda, por lo que ahora sube al primer lugar. Cabe destacar que, la ganadora de la prueba subiría 10 posiciones.
El segundo lugar se lo llevó Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia, quien subió ocho posiciones y ahora se ubica quinta.
Entre tanto, la tercera mejor fue Nayla Piña, Miss Atlántico, quien logró subir cinco posiciones y ahora es undécima.
En contraste, hubo tres candidatas que no tuvieron el resultado esperado en la prueba y bajaron cinco posiciones. Ellas fueron Ana Tavera, del Meta; Adriana Lucía Risco, del Huila y Natalia Bayona, de Norte de Santander.
Ahora, Valle del Cauca con Eliana Duque es la líder de las posiciones; le sigue Risaralda con Ángela Arcila y cierra el Top 3 Magdalena con Sofía Donado.
Cabe destacar que el público tendrá un gran poder de decisión a la hora de elegir a la ganadora de Miss Universe Colombia, el reality. Con sus votos, también podrá escoger a la ganadora que, además de llevarse la corona, tendrá el honor de representar al país en Miss Universe, evento que se realizará en noviembre en Tailandia.
Este capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, estuvo cargado de mucha emotividad. Las candidatas contaron historias familiares impactantes y hechos que las han marcado para bien como para mal.
Isabela Córdoba, de Cundinamarca, contó que atraviesa momentos difíciles por el cáncer que le detectaron a su madre; entre tanto, Adriana Lucía Risco, del Huila, reveló que gracias a la oración su padre pudo superar una enfermedad que amenazaba su vida.
Tras el desfile también hubo felicitaciones y llamados de atención para las candidatas. Valerie Domínguez, por ejemplo, le pidió más seguridad a Mabell Sánchez de Boyacá, y ella no pudo evitar romper en llanto, ya que cree que no está representando bien a su departamento.
¿Cómo están las posiciones en Miss Universe Colombia, el reality?
- Eliana Duque - Miss Valle del Cauca
- Ángela Arcila - Miss Risaralda
- Sofía Donado - Miss Magdalena
- Dayana Angulo - Miss Casanare
- Vanessa Pulgarín - Miss Antioquia
- Marlyn Dinas - Miss Cauca
- Gloria Mutis - Miss Santander
- Lizeth Cueter - Miss Córdoba
- Clara Cortés - Miss Bolívar
- Marcela Brand - Miss Cesar
- Nayla Piña - Miss Atlántico
- Michel González - Miss Quindío
- Brenda Bedoya - Miss Putumayo
- Mabell Sánchez - Miss Boyacá
- Ana Tavera - Miss Meta
- Natalia Bayona - Miss Norte de Santander
- Adriana Lucía Risco - Miss Huila
- Mariana Morales - Miss Bogotá
- Cindy Vásquez - Miss Caquetá
- Ariana Alfaro - Miss Sucre
- Cavylla Valencia - Miss Nariño
- Isabela Córdoba - Miss Cundinamarca
- Eilan Sosa - Miss La Guajira
- Yenniffer Loaiza - Miss Caldas
- Yorladis Gutiérrez - Miss Chocó
- Adriana Hernández - Miss Arauca
- Marvelis Watson - Miss Archipiélago de San Andrés
- Carolina Hernández - Miss Tolima