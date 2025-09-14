Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla mostró que se mandó a colocar un diamante en los dientes: así luce

Altafulla de La casa de los famosos Colombia sorprendió al mostrar el diamante que se colocó en uno de sus dientes, ¿cuánto puede costar?

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Altafulla se colocó diamante en los dientes
Altafulla sorprendió con diamante en los dientes. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Andrés Altafulla sorprendió a sus seguidores en la jornada del 14 de septiembre al mostrarles a través de sus historias de Instagram el lujo que quiso darse al cambiarse su diseño de sonrisa.

Artículos relacionados

Altafulla sorprendió con varios cambios físicos y un diseño de sonrisa con un diamante

El ganador de La casa de los famosos Colombia les contó a sus seguidores que decidió hacerse varios retoques en su físico.

Altafulla les mostró en un video que había decidido hacerse un retoque en el cabello al tinturárselo de rubio y cortárselo más bajito, asimismo, se arregló la barba y dejó ver su nuevo diseño de sonrisa.

No sé si pillaron me pinté el pelo me bajé la barba y me cambié el diseño.

Altafulla
Altafulla mostró cómo le quedó su diseño de sonrisa con un diamante. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo quedó Altafulla tras colocarse un diamante en los dientes?

El ganador de La casa de los famosos Colombia les mostró a sus seguidores que había decidido hacerse un retoque en su diseño de sonrisa.

Altafulla sorprendió a sus seguidores al mostrar que decidió agregar un diamante a su diseño de sonrisa, una tendencia estética que ha ganado fuerza en los últimos años entre celebridades e influenciadores

Ahora tengo un diamante aquí.


El cantante se mostró feliz por el resultado final de su nuevo diseño de sonrisa y con la incrustación de esta piedra preciosa que no es para nada económica.

Artículos relacionados

¿Cuánto puede costar colocarse un diamante en un diente como Altafulla?

Este tipo de procedimiento puede variar en precio según el material: mientras un cristal Swarovski o un circonio puede costar entre $150.000 y $400.000 pesos colombianos, un diamante auténtico de pequeño tamaño puede elevar el valor desde $600.000 hasta más de $3 millones, dependiendo de su calidad y quilates.

Frente a este procedimiento, especialistas advierten que este tipo de procedimientos deben realizarse únicamente con odontólogos certificados, ya que una mala aplicación podría afectar el esmalte o incluso generar problemas de caries.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García dejó misterioso mensaje en redes Karina García

Karina García abrió su corazón e hizo inesperada confesión: "La soledad te enseña"

Karina García confesó la experiencia que vivió recientemente y la hizo vencer un temor que tenía desde hace varios años.

Isabella Ladera antes de ser famosa Talento internacional

Así lucía Isabella Ladera a los 18 años antes de ser famosa ¡Irreconocible!

Salieron a la luz unas imágenes de Isabella Ladera antes de ser conocida en redes sociales y sin retoques físicos.

Melissa Gate cuestionó a Karina García en vivo Melissa Gate

Melissa Gate cuestionó a Karina García en transmisión en vivo: "Muéstranos tus obras sociales"

Melissa Gate arremetió contra Karina García en medio de una transmisión en vivo y la cuestionó por acto que hacía en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Pipe Bueno se llevó sorpresa en Bolivia Pipe Bueno

Pipe Bueno causó revuelo en Bolivia tras convocatoria en redes: "Aún no lo supero"

El cantante Pipe Bueno mostró la sorpresa que se llevó en Bolivia tras hacer una dinámica con sus seguidores: así reaccionó.

Eliana Duque, del Valle del Cauca, presentó el mejor vestido inspirado en su departamento. Fotos: Canal RCN Miss Universe Colombia

Miss Valle del Cauca es la nueva líder de Miss Universe Colombia: así van las posiciones

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada