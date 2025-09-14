Altafulla mostró que se mandó a colocar un diamante en los dientes: así luce

Andrés Altafulla sorprendió a sus seguidores en la jornada del 14 de septiembre al mostrarles a través de sus historias de Instagram el lujo que quiso darse al cambiarse su diseño de sonrisa.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia La IA reveló quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Altafulla sorprendió con varios cambios físicos y un diseño de sonrisa con un diamante

El ganador de La casa de los famosos Colombia les contó a sus seguidores que decidió hacerse varios retoques en su físico.

Altafulla les mostró en un video que había decidido hacerse un retoque en el cabello al tinturárselo de rubio y cortárselo más bajito, asimismo, se arregló la barba y dejó ver su nuevo diseño de sonrisa.

No sé si pillaron me pinté el pelo me bajé la barba y me cambié el diseño.

Altafulla mostró cómo le quedó su diseño de sonrisa con un diamante. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

¿Cómo quedó Altafulla tras colocarse un diamante en los dientes?

El ganador de La casa de los famosos Colombia les mostró a sus seguidores que había decidido hacerse un retoque en su diseño de sonrisa.

Altafulla sorprendió a sus seguidores al mostrar que decidió agregar un diamante a su diseño de sonrisa, una tendencia estética que ha ganado fuerza en los últimos años entre celebridades e influenciadores

Ahora tengo un diamante aquí.



El cantante se mostró feliz por el resultado final de su nuevo diseño de sonrisa y con la incrustación de esta piedra preciosa que no es para nada económica.

Artículos relacionados Talento internacional Así lucía Isabella Ladera a los 18 años antes de ser famosa ¡Irreconocible!

¿Cuánto puede costar colocarse un diamante en un diente como Altafulla?

Este tipo de procedimiento puede variar en precio según el material: mientras un cristal Swarovski o un circonio puede costar entre $150.000 y $400.000 pesos colombianos, un diamante auténtico de pequeño tamaño puede elevar el valor desde $600.000 hasta más de $3 millones, dependiendo de su calidad y quilates.

Frente a este procedimiento, especialistas advierten que este tipo de procedimientos deben realizarse únicamente con odontólogos certificados, ya que una mala aplicación podría afectar el esmalte o incluso generar problemas de caries.