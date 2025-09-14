Melissa Gate cuestionó a Karina García en transmisión en vivo: "Muéstranos tus obras sociales"

La influenciadora Melissa Gate generó controversia recientemente en redes sociales al arremeter en medio de una transmisión en vivo contra Karina García.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Karina García en transmisión en vivo?

Melissa Gate en medio de una conversación con sus seguidores en vivo no dudó en cuestionar a su excompañera de La casa de los famosos Colombia por lo que presumía en sus redes sociales.

La antioqueña criticó principalmente que Karina García cuando estaba en el reality del Canal RCN según ella se la pasaba persignándose y hablando de su fe. Sin embargo, para ella sus actos no iban de la mano con lo que decía.

Te mantienes persignando y dándote la bendición, pero muéstranos tus obras sociales, cuánto donas a la caridad de tu ostentosa y opulenta vida.

Melissa Gate habría lanzado pulla a Karina García. (Fotos Canal RCN)

Melissa Gate comparó sus acciones con las de Karina García, ¿por qué?

Melissa Gate aseguró que su excompañera del reality era una mujer que hablaba de todo el dinero que tenía, que presumía sus lujos y que tenía el carro del año, pero que, nunca según ella se acordaba de compartir con los más necesitados.

Si yo que soy una pobre asalariada muerta de hambre que no tengo en que caerme muerta hago obras de caridad, ahora tú, que eres rica, millonaria, que andas en el último carro del año.

La antioqueña además, señaló a Karina García de supuestamente estar pendiente de sus publicaciones y contenido en redes sociales.

¿Por qué en vez de estar pendiente de vida no te vas a ayudar a los pobres?

Melissa al final de su mensaje dejó una pulla en donde expresó que ella con menos dinero que su excompañera había ayudado a más personas y sin tener que presumirlo en sus redes sociales.

Querida me voy a seguir ayudando al mundo, lo que tu no haces. Las acciones hablan más que las palabras.

¿Cómo empezó la enemistad entre Karina García y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

Karina García y Melissa Gate ingresaron de manera diferentes a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, esto porque tuvieron que pasar unos días en el loft observando a sus compañeros.

Mientras estuvieron en el loft de los famosos, Melissa y Karina tenían una relación cercana y amable la cual continúo durante las primeras semanas dentro del reality.

Sin embargo, con el paso de los días ambas empezaron a tener diferencias hasta el punto de terminar llevándosela mal y lanzándose fuertes pullas entre ellas.