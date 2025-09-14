Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate cuestionó a Karina García en transmisión en vivo: "Muéstranos tus obras sociales"

Melissa Gate arremetió contra Karina García en medio de una transmisión en vivo y la cuestionó por acto que hacía en La casa de los famosos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Melissa Gate cuestionó a Karina García en vivo
Melissa Gate arremetió contra Karina García. (Fotos Canal RCN)

La influenciadora Melissa Gate generó controversia recientemente en redes sociales al arremeter en medio de una transmisión en vivo contra Karina García.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Karina García en transmisión en vivo?

Melissa Gate en medio de una conversación con sus seguidores en vivo no dudó en cuestionar a su excompañera de La casa de los famosos Colombia por lo que presumía en sus redes sociales.

La antioqueña criticó principalmente que Karina García cuando estaba en el reality del Canal RCN según ella se la pasaba persignándose y hablando de su fe. Sin embargo, para ella sus actos no iban de la mano con lo que decía.

Te mantienes persignando y dándote la bendición, pero muéstranos tus obras sociales, cuánto donas a la caridad de tu ostentosa y opulenta vida.

Melissa Gate se habría burlado del diseño de Karina García
Melissa Gate habría lanzado pulla a Karina García. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

Melissa Gate comparó sus acciones con las de Karina García, ¿por qué?

Melissa Gate aseguró que su excompañera del reality era una mujer que hablaba de todo el dinero que tenía, que presumía sus lujos y que tenía el carro del año, pero que, nunca según ella se acordaba de compartir con los más necesitados.

Si yo que soy una pobre asalariada muerta de hambre que no tengo en que caerme muerta hago obras de caridad, ahora tú, que eres rica, millonaria, que andas en el último carro del año.

La antioqueña además, señaló a Karina García de supuestamente estar pendiente de sus publicaciones y contenido en redes sociales.

¿Por qué en vez de estar pendiente de vida no te vas a ayudar a los pobres?

Melissa al final de su mensaje dejó una pulla en donde expresó que ella con menos dinero que su excompañera había ayudado a más personas y sin tener que presumirlo en sus redes sociales.

Querida me voy a seguir ayudando al mundo, lo que tu no haces. Las acciones hablan más que las palabras.

Artículos relacionados

¿Cómo empezó la enemistad entre Karina García y Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

Karina García y Melissa Gate ingresaron de manera diferentes a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, esto porque tuvieron que pasar unos días en el loft observando a sus compañeros.

Mientras estuvieron en el loft de los famosos, Melissa y Karina tenían una relación cercana y amable la cual continúo durante las primeras semanas dentro del reality.

Sin embargo, con el paso de los días ambas empezaron a tener diferencias hasta el punto de terminar llevándosela mal y lanzándose fuertes pullas entre ellas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Fernando Hoyos reveló cuándo volvería a MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y habló de su posible regreso a MasterChef

El actor Luis Fernando Hoyos habló por primera vez sobre su ausencia en MasterChef Celebrity y reveló la razón detrás.

Maluma llegó al último concierto de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. Fotos / AFP: Mike Coppola - Jon Kopaloff Maluma

Maluma apareció de sorpresa en concierto de Bad Bunny: así fue el momento

Maluma se hizo presente en el último concierto de la residencia de Bad Bunny en su natal Puerto Rico.

Jhonny Rivera estuvo a punto de llorar mientras le agradecía a sus fans por su segundo concierto en el Movistar Arena. Foto: Canal RCN Jhonny Rivera

“Despertándome de un sueño”, Jhonny Rivera tras segundo concierto en el Movistar

Jhonny Rivera le agradeció a sus fans y se mostró sumamente conmovido por el apoyo que recibió en su segundo concierto del Movistar.

Lo más superlike

Significados de los nombres de los escenarios del Festival Cordillera Curiosidades

Festival Cordillera: ¿cuál es el significado de los nombres de los escenarios?

Los escenarios del Festival Cordillera representan un homenaje vivo a la geografía y cultura latinoamericana.

Ángela Arcila, Miss Risaralda, en Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Miss Risaralda lidera la tabla en Miss Universe Colombia tras la prueba como presentadora de televisión

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada