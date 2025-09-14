Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maluma apareció de sorpresa en concierto de Bad Bunny: así fue el momento

Maluma se hizo presente en el último concierto de la residencia de Bad Bunny en su natal Puerto Rico.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Maluma llegó al último concierto de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. Fotos / AFP: Mike Coppola - Jon Kopaloff
Maluma llegó al último concierto de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. Fotos / AFP: Mike Coppola - Jon Kopaloff

Bad Bunny cerró por todo lo alto su residencia en Puerto Rico. Durante dos meses, el ‘conejo malo’ hizo vibrar a fanáticos de la isla y de todo el mundo. El artista cantó los temas de su más reciente álbum, ‘Debí tirar más fotos’, y por supuesto revivió sus grandes clásicos.

Fueron en total 30 los conciertos que realizó el boricua en el coliseo José Miguel Agrelot, lo que le significó un impulso más para su carrera artística, pero, sobre todo, trajo una enorme inyección económica para ‘La isla del encanto’.

¿Maluma cantó junto a Bad Bunny en Puerto Rico?

Uno de los grandes objetivos de Bad Bunny al llevar a cabo esta residencia era acercar a sus fans a la cultura puertorriqueña, pero también lograr que miles de fans latinos lo vieran en un show único y distinto.

En el cierre de esta residencia, Maluma fue uno de los grandes invitados del puertorriqueño. El ‘Pretty Boy’ apareció en el escenario y brillaron juntos al demostrar el respeto y admiración que existe.

Maluma
Maluma le dedicó unas palabras a Bad Bunny con una publicación que hizo en sus redes sociales | Foto AFP/ / Mike Coppola

Maluma no cantó junto al ‘conejo malo’, pero sí fueron enfocados por las cámaras cuando se dieron un fuerte abrazo. La amistad de ellos nació tiempo atrás y se terminó de fortalecer cuando colaboraron para la canción ‘No te puedo amar’, incluida en el más reciente álbum del boricua.

En su cuenta de Instagram, el artista colombiano le dedicó una publicación a su colega. “En casita @badbunnypr sos de otro mundo, admiración y respeto hasta el cielo”, escribió el paisa junto a fotos y videos que inmortalizaron el momento.

Tras la conclusión de su residencia, Bad Bunny saldrá de la isla para realizar conciertos en varios países latinoamericanos, entre ellos, Colombia, México y Perú. En el caso de nuestro país, se presentará en la ciudad de Medellín.

¿Cuánto vale el nuevo Ferrari que compró Maluma?

Maluma se dio un nuevo lujo. El cantante antioqueño compró un Ferrari y no dudó en presumirlo en redes sociales.

La nueva máquina es un Ferrari Purosangue color verde menta y con un estilo original. Tiene 700 caballos de fuerza y espacio para cuatro pasajeros. En el mercado cuesta 280.000 dólares, alrededor de 1.100 millones de pesos colombianos.

Maluma posa para un photocall en la colección masculina de Louis Vuitton Primavera-Verano 2024.
Maluma compró un nuevo Ferrari y ya lo estrenó por las calles de Medellín. Foto | STEFANO RELLANDINI.

Este es el segundo vehículo de la famosa marca italiana que adquiere el colombiano. En mayo del 2023 presentó su Ferrari T8 Tributo color violeta. Su valor es de entre 1.600 y 1.800 millones de pesos colombianos.

En su momento, el ‘Pretty Boy’ se mostró feliz por ese logro y manifestó que con esa compra cumplía un sueño que había visualizado de niño.

Melissa Gate cuestionó a Karina García en vivo Melissa Gate

Melissa Gate cuestionó a Karina García en transmisión en vivo: "Muéstranos tus obras sociales"

Melissa Gate arremetió contra Karina García en medio de una transmisión en vivo y la cuestionó por acto que hacía en La casa de los famosos.

Luis Fernando Hoyos reveló cuándo volvería a MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y habló de su posible regreso a MasterChef

El actor Luis Fernando Hoyos habló por primera vez sobre su ausencia en MasterChef Celebrity y reveló la razón detrás.

Jhonny Rivera estuvo a punto de llorar mientras le agradecía a sus fans por su segundo concierto en el Movistar Arena. Foto: Canal RCN Jhonny Rivera

“Despertándome de un sueño”, Jhonny Rivera tras segundo concierto en el Movistar

Jhonny Rivera le agradeció a sus fans y se mostró sumamente conmovido por el apoyo que recibió en su segundo concierto del Movistar.

