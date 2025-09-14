Maluma apareció de sorpresa en concierto de Bad Bunny: así fue el momento

Bad Bunny cerró por todo lo alto su residencia en Puerto Rico. Durante dos meses, el ‘conejo malo’ hizo vibrar a fanáticos de la isla y de todo el mundo. El artista cantó los temas de su más reciente álbum, ‘Debí tirar más fotos’, y por supuesto revivió sus grandes clásicos.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia La IA reveló quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Fueron en total 30 los conciertos que realizó el boricua en el coliseo José Miguel Agrelot, lo que le significó un impulso más para su carrera artística, pero, sobre todo, trajo una enorme inyección económica para ‘La isla del encanto’.

¿Maluma cantó junto a Bad Bunny en Puerto Rico?

Uno de los grandes objetivos de Bad Bunny al llevar a cabo esta residencia era acercar a sus fans a la cultura puertorriqueña, pero también lograr que miles de fans latinos lo vieran en un show único y distinto.

En el cierre de esta residencia, Maluma fue uno de los grandes invitados del puertorriqueño. El ‘Pretty Boy’ apareció en el escenario y brillaron juntos al demostrar el respeto y admiración que existe.

Maluma le dedicó unas palabras a Bad Bunny con una publicación que hizo en sus redes sociales | Foto AFP/ / Mike Coppola

Maluma no cantó junto al ‘conejo malo’, pero sí fueron enfocados por las cámaras cuando se dieron un fuerte abrazo. La amistad de ellos nació tiempo atrás y se terminó de fortalecer cuando colaboraron para la canción ‘No te puedo amar’, incluida en el más reciente álbum del boricua.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

En su cuenta de Instagram, el artista colombiano le dedicó una publicación a su colega. “En casita @badbunnypr sos de otro mundo, admiración y respeto hasta el cielo”, escribió el paisa junto a fotos y videos que inmortalizaron el momento.

Tras la conclusión de su residencia, Bad Bunny saldrá de la isla para realizar conciertos en varios países latinoamericanos, entre ellos, Colombia, México y Perú. En el caso de nuestro país, se presentará en la ciudad de Medellín.

¿Cuánto vale el nuevo Ferrari que compró Maluma?

Maluma se dio un nuevo lujo. El cantante antioqueño compró un Ferrari y no dudó en presumirlo en redes sociales.

La nueva máquina es un Ferrari Purosangue color verde menta y con un estilo original. Tiene 700 caballos de fuerza y espacio para cuatro pasajeros. En el mercado cuesta 280.000 dólares, alrededor de 1.100 millones de pesos colombianos.

Maluma compró un nuevo Ferrari y ya lo estrenó por las calles de Medellín. Foto | STEFANO RELLANDINI.

Este es el segundo vehículo de la famosa marca italiana que adquiere el colombiano. En mayo del 2023 presentó su Ferrari T8 Tributo color violeta. Su valor es de entre 1.600 y 1.800 millones de pesos colombianos.

Artículos relacionados Maluma Maluma fue detenido por tránsito en Medellín mientras estrenaba su único y nuevo Ferrari | VIDEO

En su momento, el ‘Pretty Boy’ se mostró feliz por ese logro y manifestó que con esa compra cumplía un sueño que había visualizado de niño.