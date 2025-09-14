Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Lizeth Cueter, Miss Córdoba, contó que su vida estuvo en peligro: “Soy un milagro”

Lizeth Cueter López, la representante de Córdoba, contó una desgarradora historia en Miss Universe Colombia, el reality.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Lizeth Cueter contó en Miss Universe Colombia que nació como bebé prematura. Foto: Canal RCN
Lizeth Cueter contó en Miss Universe Colombia que nació como bebé prematura. Foto: Canal RCN

Lizeth Cueter López revivió en Miss Universe Colombia, el reality, una impactante historia y confesó que estuvo a punto de morir. Cueter también habló de sus objetivos al participar en este formato.

¿Por qué Lizeth Cueter, Miss Córdoba, estuvo a punto de perder la vida?

La Miss Córdoba reveló que nació prematura, exactamente, de seis meses y medio; estuvo dos meses en incubadora y su vida llegó a correr serio peligro.

Artículos relacionados

“Tuve una historia muy importante porque duré dos meses en incubadora, casi me muero. Soy un milagro de vida”, contó la cordobesa.

Cueter habló de su familia y de la inspiración que ellos le transmiten, lo cual resultó fundamental para terminar aceptando este reto de Miss Universe Colombia, el reality.

Lizeth Cueter
Lizeth Cueter, Miss Córdoba, reveló que nació como bebé prematura. | Foto del Canal RCN.

Miss Córdoba describió a su padre como su “inspiración”, a su madre como una mujer con “un corazón gigante” y que brinda “mucho amor”. Asimismo, contó que su hermana menor, Karen, es la “consentida” de la familia y su hermano mayor es su mano derecha y quien la “sostiene” en momentos de crisis.

“El hombre (su hermano) que me sostiene cuando hay momentos de dificultad”, destacó Lizeth Cueter.

La mujer nacida en Ciénaga de Oro dijo en Miss Universe Colombia, el reality, que “es una mujer que ha trabajado por construir sus sueños”, pues siente que estos la hacen “vivir al máximo”.

Artículos relacionados

¿Cuál es el movimiento que creó Lizeth Cueter, Miss Córdoba en Miss Universe Colombia?

Es arquitecta y diseñadora de modas y a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de atender a “más de mil mujeres”, lo que le ha permitido generar nuevos procesos y hasta inspirarse en ellas.

Todas y cada una de ellas me ha enseñado algo y es que, aunque seamos hermosas, siempre hay algo que nos hace sentir inseguras

A raíz de esas experiencias, Cueter López decidió crear un movimiento llamado ‘Vistete de amor propio’. Según explicó, la iniciativa nace con el objetivo de “invitar a todas las mujeres a revestirse de lo que son, a revestirse de ese poder que las hace únicas y sobre todo a amarse tal y cual son”.

La Miss Córdoba creó un movimiento para empoderar a las mujeres. Foto: Canal RCN
La Miss Córdoba creó un movimiento para empoderar a las mujeres. Foto: Canal RCN

“Quiero llegar a los corazones de las mujeres que se sienten viejas, que se sienten que no son suficientes. Que se revistan de amor propio. Lo único que te garantiza el éxito es tu talento”.

Lizeth Cueter, de 35 años, reveló que si gana la corona de Miss Universe Colombia la usará como “símbolo de una belleza transformadora”.

Artículos relacionados

La cordobesa ya se ha hecho sentir en el reality y espera poco a poco cumplir sus ambiciosos objetivos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Eliana Duque, del Valle del Cauca, presentó el mejor vestido inspirado en su departamento. Fotos: Canal RCN Miss Universe Colombia

Miss Valle del Cauca es la nueva líder de Miss Universe Colombia: así van las posiciones

Eliana Duque, del Valle del Cauca, encantó a los jurados con un vestido que logró resaltar lo mejor de su departamento.

Adriana Lucía Risco, Miss Huila, aseguró que gracias a la oración su padre se alivió. Foto: Canal RCN Miss Universe Colombia

Miss Huila habló del milagro que vivió con su padre: “Le daban tres meses de vida”

Adriana Lucía Risco, Miss Huila, dijo que gracias a la oración su padre superó una grave enfermedad.

Valerie Domínguez le pidió a Miss Boyacá más seguridad de cara a lo que queda de Miss Universe Colombia, el reality. Miss Universe Colombia

Valerie Domínguez le hizo llamado de atención a Miss Boyacá: “Me partió el corazón”

Valerie Domínguez le hizo varios comentarios a Miss Boyacá tras su pasarela y eso provocó cuestionamientos propios en la candidata.

Lo más superlike

Pipe Bueno se llevó sorpresa en Bolivia Pipe Bueno

Pipe Bueno causó revuelo en Bolivia tras convocatoria en redes: "Aún no lo supero"

El cantante Pipe Bueno mostró la sorpresa que se llevó en Bolivia tras hacer una dinámica con sus seguidores: así reaccionó.

Altafulla se colocó diamante en los dientes Altafulla

Altafulla mostró que se mandó a colocar un diamante en los dientes: así luce

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada