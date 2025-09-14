Lizeth Cueter, Miss Córdoba, contó que su vida estuvo en peligro: “Soy un milagro”

Lizeth Cueter López revivió en Miss Universe Colombia, el reality, una impactante historia y confesó que estuvo a punto de morir. Cueter también habló de sus objetivos al participar en este formato.

¿Por qué Lizeth Cueter, Miss Córdoba, estuvo a punto de perder la vida?

La Miss Córdoba reveló que nació prematura, exactamente, de seis meses y medio; estuvo dos meses en incubadora y su vida llegó a correr serio peligro.

“Tuve una historia muy importante porque duré dos meses en incubadora, casi me muero. Soy un milagro de vida”, contó la cordobesa.

Cueter habló de su familia y de la inspiración que ellos le transmiten, lo cual resultó fundamental para terminar aceptando este reto de Miss Universe Colombia, el reality.

Lizeth Cueter, Miss Córdoba, reveló que nació como bebé prematura. | Foto del Canal RCN.

Miss Córdoba describió a su padre como su “inspiración”, a su madre como una mujer con “un corazón gigante” y que brinda “mucho amor”. Asimismo, contó que su hermana menor, Karen, es la “consentida” de la familia y su hermano mayor es su mano derecha y quien la “sostiene” en momentos de crisis.

“El hombre (su hermano) que me sostiene cuando hay momentos de dificultad”, destacó Lizeth Cueter.

La mujer nacida en Ciénaga de Oro dijo en Miss Universe Colombia, el reality, que “es una mujer que ha trabajado por construir sus sueños”, pues siente que estos la hacen “vivir al máximo”.

¿Cuál es el movimiento que creó Lizeth Cueter, Miss Córdoba en Miss Universe Colombia?

Es arquitecta y diseñadora de modas y a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de atender a “más de mil mujeres”, lo que le ha permitido generar nuevos procesos y hasta inspirarse en ellas.

Todas y cada una de ellas me ha enseñado algo y es que, aunque seamos hermosas, siempre hay algo que nos hace sentir inseguras

A raíz de esas experiencias, Cueter López decidió crear un movimiento llamado ‘Vistete de amor propio’. Según explicó, la iniciativa nace con el objetivo de “invitar a todas las mujeres a revestirse de lo que son, a revestirse de ese poder que las hace únicas y sobre todo a amarse tal y cual son”.

La Miss Córdoba creó un movimiento para empoderar a las mujeres. Foto: Canal RCN

“Quiero llegar a los corazones de las mujeres que se sienten viejas, que se sienten que no son suficientes. Que se revistan de amor propio. Lo único que te garantiza el éxito es tu talento”.

Lizeth Cueter, de 35 años, reveló que si gana la corona de Miss Universe Colombia la usará como “símbolo de una belleza transformadora”.

La cordobesa ya se ha hecho sentir en el reality y espera poco a poco cumplir sus ambiciosos objetivos.