Miss Cundinamarca reveló que su mamá padece una grave enfermedad

Isabela Córdoba, Miss Cundinamarca, contó en Miss Universe una emotiva historia de su madre y cómo la afectó el fallecimiento de su padre.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Isabela Córdoba habló de la enfermedad de su madre y del fallecimiento de su padre. Foto: Canal RCN
Isabela Córdoba habló de la enfermedad de su madre y del fallecimiento de su padre. Foto: Canal RCN

Isabela Córdoba, Miss Cundinamarca, abrió su corazón en Miss Universe Colombia, el reality y se conmovió al hablar de sus padres. La candidata contó su emotiva historia y cómo esta nueva oportunidad le ha permitido retomar sus sueños.

¿Cuál es la enfermedad que padece la mamá de Isabela Córdoba, Miss Cundinamarca?

Córdoba reveló que su madre padece una grave enfermedad: cáncer de páncreas, el cual le diagnosticaron dos meses atrás.

“Mi madre es una bendición para mí, la mujer más fuerte, más valiente y resiliente que conozco. Ella está atravesando un cáncer, hace un par de meses la diagnosticaron con cáncer de páncreas y fue un choque muy fuerte para nosotros”, relató.

Pese a la compleja situación, Isabela Córdoba destacó que su mamá se mantiene optimista y “siempre nos ha mostrado el verdadero valor y sentir de la vida. Cuando estás tan aferrado a la vida, cuando tienes tanta fe en Dios y confías tanto en los procesos, también puedes llevar estos procesos de una manera bonita”.

Isabel Cristina Córdoba
Isabela Córdoba, candidata de Miss Cundinamarca, es actriz, modelo y presentadora. | Foto Canal RCN

Por otro lado, Miss Cundinamarca recordó a su padre y confesó que su muerte fue un golpe difícil de asimilar.

(La muerte de mi padre) fue algo que me marcó, me fracturó de una manera bien importante. Lidiar con ese duelo me costó, me costó más de un año. Fue muy duro

Isabela señaló que cuando le diagnosticaron el cáncer a su madre sintió mucho temor, pues su mente trajo de inmediato el difícil duelo que afrontó con el deceso de su papá.

Me llené de muchos miedos y me confronté con la vulnerabilidad de la vida. No nos damos cuenta de que estamos en la vida hasta que nos enfrentamos a este tipo de situaciones y nos damos cuenta de que estar vivos es un milagro. Cada día es un milagro

Córdoba contó que tomó la decisión de participar en Miss Universe Colombia porque sentía que ya había llegado el momento de cumplir sueños que habían quedado aplazados.

Isabela Córdoba contó que el fallecimiento de su padre la impactó mucho. Foto: Canal RCN
Isabela Córdoba contó que el fallecimiento de su padre la impactó mucho. Foto: Canal RCN

“Me dediqué mucho tiempo a ser mamá, algo que amo hacer. Dediqué mucho tiempo a formarlos, pero ahora es tiempo de retomar mi vida profesional, mis sueños. Aún hay muchas cosas por cumplir”.

¿Cuál es la profesión de Isabela Córdoba, Miss Cundinamarca en Miss Universe Colombia?

Isabela Córdoba tiene 39 años y nació en Bogotá. A lo largo de su vida se ha desempeñado como presentadora, modelo y actriz. Este es su debut en un certamen de belleza.

Hasta ahora, la candidata de Cundinamarca ha demostrado muchas fortalezas y cualidades, por lo que espera cumplir el anhelado sueño de representar a Colombia en Miss Universe.

