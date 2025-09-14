Este domingo, las candidatas se enfrentaron a un difícil reto en Miss Universe Colombia, el reality. Ingrid Mabell Sánchez, Miss Boyacá, quiso destacar lo mejor de su departamento, pero tuvo algunas fallas.

Las aspirantes a Miss Universe Colombia tenían la misión de diseñar un vestido a partir de la inspiración de las regiones que representan. Con algunos materiales, debían plasmar detalles y características en un vestido blanco.

¿Por qué Valerie Domínguez le llamó la atención a Mabell Sánchez, Miss Boyacá?

Cuando llegó el turno de Boyacá, Mabell Sánchez inicialmente destacó que quiso diseñar una cruz, ya que este departamento cuenta con una población que se considera muy creyente y seguidora del catolicismo.

Ingrid Mabell Sánchez, Miss Boyacá, se cuestionó mucho tras los comentarios que recibió de Valerie Domínguez. Foto: Canal RCN

Quise resaltar el verde, porque uno de los mejores verdes lo tiene mi departamento. Quise hacer alusión a nuestros paramos, nuestra agricultura y algo muy simbólico de nuestro departamento que es la ruana

Todo parecía que había salido muy bien para Miss Boyacá, pero Valerie Domínguez, al tomar la palabra, le preguntó, “¿estás orgullosa de tu departamento?”. “Sí, mucho”, respondió Mabell, pero Valerie le dijo que no lo sintió así. “Yo quisiera sentirlo más”, le dijo la jurado de Miss Universe Colombia.

“Habla con seguridad sobre tu departamento. A estas alturas del partido ya deberíamos estar hablando mucho más orgullosas. Te veías tímida en la pasarela, la falda la agarrabas todo el tiempo...”, le explicó Valerie a la candidata de Boyacá.

“Trabajemos en dejar fluir la pasarela, como te comunicas, de todo un poquito. Estamos en la mitad del camino. Agarra seguridad”.

¿Cómo reaccionó Mabell Sánchez, Miss Boyacá, por las palabras de Valerie Domínguez?

Las palabras de Domínguez dejaron visiblemente afectada a Mabell, quien, sin embargo, destacó que ha hecho su mejor esfuerzo por representar la tierra boyacense.

“Eso me partió el corazón (las palabras de Valerie Domínguez). Si no estoy haciendo una representación buena le pido disculpas a mi departamento, pero estoy dando lo mejor de mí”, expresó Mabell Sánchez.

"Me partió el corazón", dijo Mabell Sánchez tras escuchar los comentarios de Valerie Domínguez. Foto: Canal RCN

Frente a los cuestionamientos que le hizo la jurado de Miss Universe Colombia a Miss Boyacá, Marlyn Dinas, Miss Universe Cauca, reconoció que a medida que pasa el tiempo más difícil se pone la competencia. “Cada vez se va poniendo esto más difícil”, dijo Marlyn.