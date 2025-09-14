Miss Huila habló del milagro que vivió con su padre: “Le daban tres meses de vida”

Adriana Lucía Risco, Miss Huila, revivió en Miss Universe Colombia, el reality, un duro momento que debió afrontar con su padre, quien es de origen cubano. En medio de la compleja situación, los médicos le dieron tres meses de vida a su papá.

¿Cuál fue el milagro que Adriana Risco, Miss Huila, dice que vivió con su padre?

La representante del Huila contó que su drama empezó cuando a su papá le diagnosticaron cáncer. La candidata recordó que no fue fácil encontrar atención médica para que su condición mejorara.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia La IA reveló quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

Uno de los momentos más duros de mi vida, duro, duro, fue cuando a mi papá le diagnosticaron cáncer. Empiezan a ser las cosas más difíciles

Las cosas, sin embargo, empeoraron con el paso del tiempo, pues su hermano entró en d*pr*sión. “Empieza lo más complicado, me dicen, ‘tu papá no solo tiene cáncer sino un tumor”.

Aún así, Risco no dejó de insistir y tocó varias puertas para que médicos especialistas atendieran a él.

Adriana Lucía Risco, candidata de Huila, habló del milagro que vivió con su padre. | Foto del Canal RCN.

“Pensaba ‘no sé si sin este hombre pueda vivir’. Entonces, en medio de ese agite, me dan dieron dos preinfartos. No podía más, no estaba comiendo. Estaba mal”.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

Todo pintaba mal para Adriana Lucía y su padre, pero las cosas empezaron a cambiar radicalmente a partir de la decisión de orar y, en sus palabras, entregarle su padre al todopoderoso.

Risco recuerda que oró mucho, con fe, y los cambios llegaron a su vida más rápido de lo esperado. Al ir al médico recibió sorprendentes y alentadoras noticias.

“Le hicieron la quimio. Llevo a mi papá al segundo mes y el médico, el oncólogo, me menciona ‘tu papá ya no tiene nada’”

Esas palabras llenaron de muchísima felicidad a Miss Huila, pues los médicos no le daban ni tres meses de vida. Sin duda, ese entonces se convirtió en el momento más feliz de su vida.

Adriana Lucía Risco vivió dos dramas paralelos, por su padre y su hermano. Foto: Canal RCN

¿Cuáles son los planes futuros de Adriana Risco, Miss Huila?

La representante del Huila dejó atrás ese complejo momento y su vida continúo su rumbo, ahora más tranquila al saber que su padre estaba aliviado, todo gracias, según ella, a sus oraciones.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Valerie Domínguez le hizo llamado de atención a Miss Boyacá: “Me partió el corazón”

Adriana Lucía Risco manifestó que planea iniciar pronto sus estudios en neurocondición infantil para enfocarse en los trastornos de niños y lograr así armar proyectos e iniciativas en pro de la población menor.