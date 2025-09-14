Pipe Bueno causó revuelo en Bolivia tras convocatoria en redes: "Aún no lo supero"

Pipe Bueno se lista como uno de los artistas de música popular más escuchados en Colombia y Latinoamérica, muestra de esto fue un video compartido por el artista que dejó ver la sorpresa que se llevó en Bolivia.

¿Cuál fue la sorpresa que se llevó Pipe Bueno en Bolivia?

El cantante decidió aprovechar su paso por Bolivia para reunirse con un colega de la música popular, Luis Vega, para hacer la grabación de su próximo sencillo musical llamado “No Tengo Valor”.

Pipe Bueno decidió que para el video quería tener a varios de sus seguidores de este país y por eso quiso hacer una convocatoria a través de sus redes sociales sin imaginarse lo que generaría.

La respuesta superó todas las expectativas. Miles de fanáticos llegaron hasta Santa Cruz con la ilusión de aparecer en el videoclip, pero lo que vivieron fue mucho más grande.

Pipe junto a Luis Vega decidieron darles un show en vivo, espontáneo y cargado de emoción a las miles de personas que llegaron hasta este lugar, algo que se volvió tendencia en redes sociales.

Pipe Bueno causó sensación en Bolivia. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Pipe Bueno al ver la sorpresa que le dieron sus fanáticos en Bolivia?

La idea de Pipe Bueno según comentó en sus redes era que sus seguidores fueran parte del proyecto, sin escenografías artificiales ni un guion predefinido. Solo una locación, una cámara y la intención de que el público se convirtiera en protagonista.

El artista compartió una grabación de lo que fue este importante momento en su carrera y por eso no dudó en expresar que no podía superar ese día en Bolivia.

Bolivia aún no lo supero.

En el audiovisual se puede ver la gran sensación que causó el intérprete de "Guaro" y "Hoy tengo mucha sed".

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W al ver lo que logró Pipe Bueno en Bolivia?

La publicación de Pipe Bueno y Luis Vega ha causado sensación en redes sociales y como era de esperarse los comentarios de personas cercanas no se han hecho esperar.

Una de las personas que reaccionó fue la prometida de Pipe Bueno, la influenciadora Luisa Fernanda W, quien no ocultó su asombro al ver lo que causó su pareja con una convocatoria por redes, ante el video expresó: "Wow".

Cabe resaltar que, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W semanas atrás se apoderaron de las tendencias por una supuesta ruptura que terminó en una estrategia de marketing.