Karol G rompió en llanto tras su presentación en el Vaticano

Así fue la reacción de la artista Karol G luego de haber hecho historia al cantar en el Vaticano.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G tras show en el Vaticano
Karol G dedica mensaje tras show en el Vaticano/AFP: Amy Sussman

La cantante Karol G se pronunció luego de su majestuosa presentación en el Vaticano en el evento "Grace from the World", organizado por el Papa León XIV.

¿Cómo reaccionó Karol G tras su show en el Vaticano?

La Bichota estuvo en el escenario interpretando su canción "Mientras Me Curo del Cora", además de acompañar al artista Andrea Bocelli con la versión que hicieron juntos de la canción "Vivo Por Ella".

Karol G se presentó en el vaticano

Las dos apariciones de la artista en este concierto, que realizó el santo pontífice para promover la paz mundial y la hermandad y que fue liderado por el artista Pharrell Williams, fueron elogiadas por los asistentes y por millones de fanáticos de la colombiana alrededor del mundo.

Una vez terminó su show, Karol G se dirigió hacia donde estaba sus padre y allegados, a quienes abrazó y no pudo ocultar su emoción rompiendo en llanto por el sorprendente momento que había vivido.

¿Qué dijo Karol G tras su show en el Vaticano?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías de lo que fue su presentación y su reacción al bajar del escenario.

Karol G emocionada tras show en el Vaticano

"El momento más, pero más, pero más sublime de mi carrera lo tuve hoy. Literal experimenté el Nirvana en su estado más puro y nadie, pero nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y por los míos", dijo.

Aprovechó para agradecerle a su "abue" que le ayudó desde el cielo, a Pharrell por conta con ella para el evento, a Andrea Bocelli por su generosidad de permitirle cantar a su lado, a sus amigos, su equipo de trabajo, a sus seguidores que la fueron a ver y a ella misma.

"Gracias por ser tan genuina, gracias por tu fuerza , por tus sacrificios y dedicación, por tus ganas infinitas!! Gracias por tu propósito y por tus intenciones, me sigues sorprendiendo cada día. Nada pasa desapercibido desde que se haga con el alma y el corazón ! QUÉ DÍAAAA DIOS !!! Gracias", agregó.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios por su gran presentación y representar tan bien a Colombia en el mundo.

