Así fue el majestuoso show de Karol G en el Vaticano, cantó junto a Andrea Bocelli

La artista Karol G se llevó todos los aplausos con su presentación en la santa sede, en un evento organizado por el Papa León XIV.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G en el Vaticano
Presentación de Karol G en el Vaticano/AFP: NELSON ALMEIDA

La cantante Karol Gparticipó en el evento "Grace from the World", realizado por el Papa León XIV y se convirtió en la primera artista latina en cantar en el Vaticano.

¿Por qué Karol G cantó en el Vaticano?

La Bichota fue una de las artistas invitadas, pues convirtió escenario con celebridades como John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll.

Karol G enamoró en el Vaticano

El concierto hizo parte de dos días de reflexión realizados por el santo pontífice para promover la paz mundial y la hermandad.

¿Cómo fue el show de Karol G en el Vaticano?

La colombiana apareció acompañada de su padre Guillermo Giraldo, más conocido como 'Papá G', donde ambos lucieron muy elegantes.

Karol G cautiva con su show en el vaticano

La paisa optó por usar un vestido de color negro largo ajustado con brillante y su pelo en ondas recogido.

Acompañada de un enorme coro y una orquesta, Karol G interpretó su canción "Mientras Me Curo del Cora", cuyo video musical tiene más de 311 millones de reproducciones en YouTube.

"Recuérdale siempre, de aquí que llegue a todas partes, que mañana será más bonito", concluyó su presentación.

Más tarde, luego de la presentación del cantante Andrea Bocelli, Karol G volvió a aparecer en escena y cantó junto a él la versión que hicieron juntos del éxito musical "Vivo Por Ella", con la que pusieron a vibrar los corazones de los asistentes en la emblemática Plaza de San Pedro.

Ver su presentación sola en el minuto 46 y junto a Andrea Bocelli desde 1 hora, 46 minutos:

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Karol G a su show en el Vaticano?

Tras su presentación, miles de internautas no dudaron en reaccionar a su show llenándola de elogios y felicitaciones por este logro tan importante no solo en su carrera, sino también para Colombia y los latinos.

Además, destacaron su atuendo y su talento musical, en especial cuando cantó junto al tenor italiano.

Por ahora, Karol G debe seguir cumpliendo con su apretada agenda y continuar organizando todo para su gira de su más reciente álbum "Tropicoqueta", en la que estará en Estados Unidos y Latinoamérica.

