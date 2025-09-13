Así fue el majestuoso show de Karol G en el Vaticano, cantó junto a Andrea Bocelli

La cantante Karol Gparticipó en el evento "Grace from the World", realizado por el Papa León XIV y se convirtió en la primera artista latina en cantar en el Vaticano.

¿Por qué Karol G cantó en el Vaticano?

La Bichota fue una de las artistas invitadas, pues convirtió escenario con celebridades como John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll.

El concierto hizo parte de dos días de reflexión realizados por el santo pontífice para promover la paz mundial y la hermandad.

¿Cómo fue el show de Karol G en el Vaticano?

La colombiana apareció acompañada de su padre Guillermo Giraldo, más conocido como 'Papá G', donde ambos lucieron muy elegantes.

La paisa optó por usar un vestido de color negro largo ajustado con brillante y su pelo en ondas recogido.

Acompañada de un enorme coro y una orquesta, Karol G interpretó su canción "Mientras Me Curo del Cora", cuyo video musical tiene más de 311 millones de reproducciones en YouTube.

"Recuérdale siempre, de aquí que llegue a todas partes, que mañana será más bonito", concluyó su presentación.

Más tarde, luego de la presentación del cantante Andrea Bocelli, Karol G volvió a aparecer en escena y cantó junto a él la versión que hicieron juntos del éxito musical "Vivo Por Ella", con la que pusieron a vibrar los corazones de los asistentes en la emblemática Plaza de San Pedro.

Ver su presentación sola en el minuto 46 y junto a Andrea Bocelli desde 1 hora, 46 minutos:

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Karol G a su show en el Vaticano?

Tras su presentación, miles de internautas no dudaron en reaccionar a su show llenándola de elogios y felicitaciones por este logro tan importante no solo en su carrera, sino también para Colombia y los latinos.

Además, destacaron su atuendo y su talento musical, en especial cuando cantó junto al tenor italiano.

Por ahora, Karol G debe seguir cumpliendo con su apretada agenda y continuar organizando todo para su gira de su más reciente álbum "Tropicoqueta", en la que estará en Estados Unidos y Latinoamérica.