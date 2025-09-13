Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Cauca y Miss Caquetá lloran al recordar a sus familiares en Miss Universe Colombia, el reality

Marlyn Dinas y Cindy Vásquez abrieron su corazón en Miss Universe Colombia y emocionaron a todos con sus confesiones sobre sus seres queridos.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Miss Caquetá y Miss Cauca en Miss Universe Colombia, el reality
Miss Universe Colombia conmovió con enternecedores relatos de dos de sus candidatas. (Foto del Canal RCN)

En el quinto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, algunas candidatas no pudieron contener las lágrimas al pensar en esos seres queridos que las están apoyando desde casa o desde el cielo.

¿Cuándo falleció la mamá de Marlyn Dinas, Miss Cauca?

Marlyn Dinas, la representante del departamento del Cauca, dijo que su motivo de inspiración para estar en esta producción es su mamá, quien no la acompaña desde hace 9 meses.

Marlyn Dinas
Marlyn Dinas tiene una destacada preparación | Foto del Canal RCN.

La mujer de 178 centímetros se conmovió al hablar de su progenitora y de lo orgullosa que estaría de verla en Miss Universe Colombia. Marlyn manifestó, en medio de lágrimas, que con seguridad su mamá le hace “porras” desde el cielo.

La señora falleció en diciembre de 2014 por un ataque al corazón, un hecho inesperado para Marlyn y que le dividió la vida en dos.

¿Por qué Miss Caquetá lloró en Miss Universe Colombia?

En medio de esa dinámica, Claudia Bahamón le preguntó a Cindy Vásquez, Miss Caquetá, cuál era su mayor motivo para haberse presentado a este reality y decidir representar a su departamento.

Caquetá en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia
Caquetá lloró y expresó algunas de sus inseguridades en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

Sin duda, como toda mamá, respondió que su hijo. En ese momento, conmoverse fue inevitable. Valerie Domínguez y Claudia Bahamón, quienes también son mamás, se enternecieron y contuvieron las lágrimas.

“Es mi motivo, mi motor y por quien me levanto todos los días. Mauricio, sabes que estoy luchando por los sueños de juntos y estoy sacando la mejor versión de mí. Te amo, hijo”, fueron las palabras de Cindy.

No es la primera vez que Miss Caquetá expresa lo mucho que extraña a su hijo. En una oportunidad anterior, Cindy comentó que no le gustaba llorar delante de las cámaras ni de sus compañeras, pues había quienes decían que era una estrategia; sin embargo, Miss Caquetá aseguró que no es así.

Tras ese emotivo momento, Claudia Bahamón indicó que la sensibilidad expresada por Cindy es una muestra de lo que está sucediendo con este programa del Canal RCN.

Andrea Tovar y Valerie Domínguez, jurado de Miss Universe Colombia, el reality
Así lucieron Andrea Tovar y Valerie Domínguez en el quinto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

“Ser reina es mucho más que belleza: es inteligencia, carisma, es ser una líder, es buscar la forma de alzar la voz para ayudar a la sociedad... Todas merecen estar acá y, si están acá, es por algo. ¡Así que aprovéchenlo!”, manifestó Claudia a las 28 candidatas que siguen en el reality.

