Miss Risaralda lidera la tabla en Miss Universe Colombia tras la prueba como presentadora de televisión

En Miss Universe Colombia, las candidatas enfrentaron una prueba como presentadoras. Miss Risaralda quedó como líder de la tabla de posiciones.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Ángela Arcila, Miss Risaralda, en Miss Universe Colombia
Miss Risaralda subió al primer lugar en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

En el quinto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, las 28 candidatas recibieron una clase especial de presentación de televisión a cargo de Juan Eduardo Jaramillo y Álvaro “El Tigre” Córdoba. Tras la clase, las participantes se enfrentaron a una exigente prueba en la que debían demostrar sus habilidades frente al teleprompter e improvisar como presentadoras de un programa deportivo de Win Sports.

Claudia Bahamón, junto con el jurado, explicó que se trataría de una competencia grupal, por lo que las candidatas se dividieron en equipos de cuatro integrantes. Solo un grupo obtendría la victoria, subiendo cada participante 10 puestos en la tabla de posiciones. Por el contrario, el equipo perdedor tendría que restar cinco puestos a cada una de sus integrantes.

¿Quiénes fueron las ganadoras de la prueba como presentadoras en Miss Universe Colombia?

El jurado destacó el desempeño del grupo conformado por Ángela Arcila de Risaralda, Natalia Bayona de Norte de Santander, Sofía Donado de Magdalena y Eliana Duque de Valle del Cauca. Su trabajo en equipo, la buena comunicación y el esfuerzo durante la prueba las hicieron merecedoras del reconocimiento.

Risaralda, Norte de Santander, Magdalena y Valle del Cauca en Miss Universe Colombia
Risaralda, Norte de Santander, Magdalena y Valle del Cauca destacaron en su prueba como presentadoras de televisión. (Foto del Canal RCN)

El diseñador Diego Guarnizo también se unió a la celebración y les obsequió los vestidos que desfilaron durante el capítulo, como muestra de apoyo a su logro.

“Se vio el esfuerzo, las ganas y la buena comunicación”, señaló Andrea Tovar. Hernán Zajar y Valerie Domínguez coincidieron en resaltar la complicidad y la seguridad del grupo ganador.

¿Quiénes perdieron en la prueba de presentación en Miss Universe Colombia?

El equipo que no logró convencer al jurado estuvo conformado por Michel González de Quindío, Gloria Mutis de Santander, Yenniffer Loaiza de Caldas y Carolina Hernández de Tolima.

Quindío, Santander, Caldas y Tolima en Miss Universe Colombia
Quindío, Santander, Caldas y Tolima bajaron en la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)

Según los jueces, les faltó energía y complicidad al momento de enfrentarse al reto. “Fue el grupo que vi más flojo… les faltó complicidad”, comentó Hernán Zajar, mientras que Andrea Tovar aseguró que se notó la falta de ánimo en su presentación.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia?

Tras el resultado, Claudia Bahamón anunció los nuevos movimientos en la tabla de posiciones. Miss Risaralda, Ángela Arcila, pasó a liderar la tabla general, seguida por Eliana Duque, representante del Valle del Cauca. El top 5 lo completaron Miss Magdalena, Miss Casanare y Miss Cauca.

Claudia Bahamón, presentadora de Miss Universe Colombia
Claudia Bahamón encantó con su look en Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)

La tabla completa del 13 de septiembre quedó así:

  1. Ángela Arcila, Miss Risaralda
  2. Eliana Duque, Miss Valle del Cauca
  3. Sofía Donado, Miss Magdalena
  4. Dayana Angulo, Miss Casanare
  5. Marlyn Dinas, Miss Cauca
  6. Gloria Mutis, Miss Santander
  7. Lizeth Cueter, Miss Córdoba
  8. Clara Cortés, Miss Bolívar
  9. Marcela Brand, Miss Cesar
  10. Ana Tavera, Miss Meta
  11. Michel González, Miss Quindío – Natalia Bayona, Miss Norte de Santander
  12. Adriana Lucía Risco, Miss Huila
  13. Vanessa Pulgarín, Miss Antioquia
  14. Brenda Bedoya, Miss Putumayo
  15. Mabell Sánchez, Miss Boyacá
  16. Nayla Piña, Miss Atlántico
  17. Mariana Morales, Miss Bogotá
  18. Cindy Vásquez, Miss Caquetá
  19. Ariana Alfaro, Miss Sucre
  20. Cavylla Valencia, Miss Nariño
  21. Isabella Córdoba, Miss Cundinamarca
  22. Eilan Jusis Sosa, Miss La Guajira
  23. Loaiza Zamora, Miss Caldas
  24. Yorladis Gutiérrez, Miss Chocó
  25. Adriana Hernández, Miss Arauca
  26. Marvelis Watson, Miss San Andrés, Santa Catalina y Providencia
  27. Carolina Hernández, Miss Tolima
