Miss Risaralda lidera la tabla en Miss Universe Colombia tras la prueba como presentadora de televisión

En el quinto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, las 28 candidatas recibieron una clase especial de presentación de televisión a cargo de Juan Eduardo Jaramillo y Álvaro “El Tigre” Córdoba. Tras la clase, las participantes se enfrentaron a una exigente prueba en la que debían demostrar sus habilidades frente al teleprompter e improvisar como presentadoras de un programa deportivo de Win Sports.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia La mamá de Miss Cauca falleció hace unos meses, Marlyn Dinas contó la causa en Miss Universe Colombia

Claudia Bahamón, junto con el jurado, explicó que se trataría de una competencia grupal, por lo que las candidatas se dividieron en equipos de cuatro integrantes. Solo un grupo obtendría la victoria, subiendo cada participante 10 puestos en la tabla de posiciones. Por el contrario, el equipo perdedor tendría que restar cinco puestos a cada una de sus integrantes.

¿Quiénes fueron las ganadoras de la prueba como presentadoras en Miss Universe Colombia?

El jurado destacó el desempeño del grupo conformado por Ángela Arcila de Risaralda, Natalia Bayona de Norte de Santander, Sofía Donado de Magdalena y Eliana Duque de Valle del Cauca. Su trabajo en equipo, la buena comunicación y el esfuerzo durante la prueba las hicieron merecedoras del reconocimiento.

Risaralda, Norte de Santander, Magdalena y Valle del Cauca destacaron en su prueba como presentadoras de televisión. (Foto del Canal RCN)

El diseñador Diego Guarnizo también se unió a la celebración y les obsequió los vestidos que desfilaron durante el capítulo, como muestra de apoyo a su logro.

“Se vio el esfuerzo, las ganas y la buena comunicación”, señaló Andrea Tovar. Hernán Zajar y Valerie Domínguez coincidieron en resaltar la complicidad y la seguridad del grupo ganador.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Miss Casanare confesó que sufrió enfermedades por desórdenes alimenticios: “Mi autoestima detonó”

¿Quiénes perdieron en la prueba de presentación en Miss Universe Colombia?

El equipo que no logró convencer al jurado estuvo conformado por Michel González de Quindío, Gloria Mutis de Santander, Yenniffer Loaiza de Caldas y Carolina Hernández de Tolima.

Quindío, Santander, Caldas y Tolima bajaron en la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)

Según los jueces, les faltó energía y complicidad al momento de enfrentarse al reto. “Fue el grupo que vi más flojo… les faltó complicidad”, comentó Hernán Zajar, mientras que Andrea Tovar aseguró que se notó la falta de ánimo en su presentación.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Miss Cesar contó que estuvo cerca de perder la vida tras la separación de sus padres

¿Cómo quedó la tabla de posiciones en Miss Universe Colombia?

Tras el resultado, Claudia Bahamón anunció los nuevos movimientos en la tabla de posiciones. Miss Risaralda, Ángela Arcila, pasó a liderar la tabla general, seguida por Eliana Duque, representante del Valle del Cauca. El top 5 lo completaron Miss Magdalena, Miss Casanare y Miss Cauca.

Claudia Bahamón encantó con su look en Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)

La tabla completa del 13 de septiembre quedó así: