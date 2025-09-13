Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Casanare confesó que sufrió enfermedades por desórdenes alimenticios: “Mi autoestima detonó”

Dayana Angulo, Miss Casanare, reveló en Miss Universe Colombia su lucha contra desórdenes alimenticios y enfermedades derivadas.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Dayana Angulo, Miss Casanare, en Miss Universe Colombia
Dayana Angulo, Miss Casanare, conmueve al contar su historia de superación en Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)

En Miss Universe Colombia, el reality, Dayana Angulo, representante de Casanare, abrió su corazón y contó algunos detalles de su vida. La joven confesó que sufrió de desórdenes alimenticios que alertaron a los médicos.

¿Qué pasó con Miss Casanare en su adolescencia?

La relacionista pública de 25 años reveló que en su infancia tuvo muchas inseguridades con su apariencia y que su autoestima no era la mejor: "me comparaba con otras". Cuando solo tenía 13 años, decidió trasbocar lo que comía, hasta que bajó mucho de peso. Es decir, sufrió de anorexia.

Miss Casanare, segundo capítulo de Miss Universe Colombia
Dayana Angulo sorprendió al quedarse con el primer lugar en la clasificación tras el segundo capítulo del reality. (Foto del Canal RCN)

Por recomendaciones médicas, volvió a recibir alimentos, pero ya no lo controlaba, porque tuvo el efecto contrario: subió varios kilos y tallas. Esos desórdenes le desencadenaron algunas enfermedades.

“Alcancé a sufrir de colon irritable, de prediabetes y anemia. Al no sentirme linda, esa inseguridad que yo misma me metí, me refugiaba en la comida… El médico me dijo que si yo no me cuidaba, mi vida no sería normal”, contó.

Fue esa alerta la que hizo que Dayana retomara el control sobre su salud nutricional y, con hábitos saludables, volvió a su talla normal. Encontró en el modelaje una manera de aceptarse, pero aun así su autoestima no era la indicada.

La ahora candidata por el departamento de Casanare contó que, sumado a eso, sufrió de abuso en dos oportunidades. Hechos que su familia desconocía y que ella fue acumulando en su memoria.

Quinto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality
Candidatas de Miss Universe Colombia, el reality, en el quinto capítulo. (Foto del Canal RCN)

¿Por qué Miss Casanare no quería continuar con su vida?

Dayana confesó que llegó un momento en el que no quería seguir. Llamó a su papá y, de cierta manera, se despidió. El señor viajó para encontrarse con ella lo más pronto posible. Eso salvó su vida.

La candidata de Casanare decidió desahogarse con su progenitor. Le contó todo esto y más de lo que había vivido. De esta manera, su relación se fortaleció.

“Se convirtió en un papá espectacular. Le conté todo, lo que nunca le había contado. Empecé terapia… Sané con mi papá, con mi mamá. Hoy en día represento a una mujer que sufrió demasiadas dificultades, pero que aprendió a sanar desde el amor, que buscó ayuda”, relató.

Dayana dijo que ahora, que tiene una segunda oportunidad, vive cada día con mucha energía y cree que eso lo refleja en cada prueba de Miss Universe Colombia, el reality.

