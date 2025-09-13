Miss Cesar contó que estuvo cerca de perder la vida tras la separación de sus padres

En Miss Universe Colombia, el reality, Marcela Brand, representante del departamento del Cesar, compartió detalles personales de su vida y sorprendió con su testimonio.

La joven de 22 años reveló que desde pequeña amaba el fútbol y soñaba con ser jugadora profesional, pero un incidente en una de sus rodillas le impidió seguir adelante con esa ilusión.

Marcela Brand, Miss Cesar, contó en Miss Universe Colombia sobre el divorcio de sus padres. (Foto del Canal RCN)

¿Cuál fue el momento más difícil para Marcela Brand, Miss Cesar?

Marcela explicó que ese amor por el fútbol la hizo más cercana a su papá que a su mamá. Sin embargo, reconoció que creció con algunos vacíos emocionales y que en su etapa escolar tuvo que enfrentar críticas por su color de piel, su estatura y su cabello.

Aunque esas experiencias fueron difíciles, contó que una de las experiencias más dolorosas de su vida fue cuando sus papás decidieron divorciarse. Ver a su papá empezar una nueva vida lejos de ellas, representó una ruptura muy fuerte para Marcela y su entorno familiar.

Miss Cesar aseguró que esa situación generó constantes conflictos con su mamá, quien incluso la culpó de la separación. La joven afirmó que esas palabras la marcaron profundamente y que sintió que su vida se estaba complicando al no saber cómo manejar la situación.

Fue entonces cuando llegó a un límite y decidió ponerle un punto final a su vida. En medio de esa decisión y actuar, se desmayó. Aunque no recuerda con exactitud lo que ocurrió después, sí tiene presente la angustia de su madre al verla en el suelo, intentando despertarla. Ese instante fue decisivo porque, según relató, fue la primera vez que escuchó a su mamá decirle que la amaba.

Marcela considera ese episodio como uno de los más duros que ha enfrentado, pero también como el inicio de un proceso de sanación. Con el tiempo entendió que tiene personas que la aman y que vale la pena continuar con su apoyo.

¿A qué se dedica Marcela Brand, Miss Cesar?

La candidata, que mide 188 centímetros y es la más alta de la producción, contó que combina su trabajo como creadora de contenido en redes sociales con su labor como mesera.

Además, reveló que ha realizado distintos oficios que le han permitido sostenerse económicamente. Para Marcela, esas experiencias son parte de su crecimiento personal y profesional, y hoy demuestra su resiliencia en Miss Universe Colombia, el reality.

Marcela Brand junto a Claudia Bahamón en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto del Canal RCN)

A sus seres amados les envío un mensaje de agradecimiento: “ellos saben que todo esto que estoy haciendo no sólo es para mí y que los amo con toda el alma”.