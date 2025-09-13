Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La mamá de Miss Cauca falleció hace unos meses, Marlyn Dinas contó la causa en Miss Universe Colombia

Marlyn Dinas, Miss Cauca, conmovió en Miss Universe Colombia al contar que su mamá murió meses antes de su inscripción.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Miss Cauca, Marlyn Dinas, en Miss Universe Colombia
Miss Cauca reveló que su mamá falleció meses antes de su participación en Miss Universe Colombia. (Foto del Canal RCN)

En el quinto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, Miss Cauca, Marlyn Dinas, habló sobre la partida de su mamá, quien falleció pocos meses antes de que ella decidiera inscribirse en esta producción del Canal RCN.

¿Cuándo falleció la mamá de Marlyn Dinas?

La candidata de 33 años contó que la última conversación con su progenitora fue en vísperas de la Navidad de 2024. No estuvieron juntas para esa fecha, pero la distancia no fue un impedimento para desearse lo mejor y expresar su amor en medio de la festividad.

Miss Cauca, Marlyn Dinas, en Miss Universe Colombia
Marlyn Dinas, Miss Cauca, conmovió en Miss Universe Colombia al recordar la muerte de su mamá. (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, al día siguiente, Marlyn Dinas recibió una llamada que le partió el corazón: su mamá había fallecido a causa de un infarto.

“Ya mi mamá no está, es un angelito en el cielo… En la noche del 24 hablamos, me decía ‘hija, estás hermosa, estás bella’. Conversamos, nos despedimos. Yo: ‘mami, te amo, voy saliendo porque voy para una cena’. Al día siguiente, 25 de diciembre, algo que nunca esperé recibir fue la noticia de que mi mamá había fallecido, que le había dado un infarto”, contó en medio de lágrimas.

¿Qué representa para Marlyn Dinas estar en Miss Universe Colombia?

Muy conmovida, Miss Cauca habló con amor de la crianza que recibió en su hogar. Aseguró que tuvo mucho amor y que su mamá fortaleció en ella su amor propio.

“El amor con el que me crió se veía reflejado en todo… Siempre me hizo ver como una mujer hermosa. Te amo madre con mi alma y te juro que vas a estar orgullosa de mí”, dijo.

En ese momento, Marlyn habló con Dios, como se lo enseñó su mamá, y le dijo que le entregaba a su madre y ponía su vida en sus manos.

“Cuando crees que tu vida no tiene sentido, algo pasa. Le entrego a Dios: te agradezco por el tiempo que me la diste, ahora dime qué viene para mí, porque no lo sé”, añadió.

En su confesión, Miss Cauca aseguró que nunca se imaginó ser parte de un programa como este, pero sí decidió asumir su vida con valentía, creer en su intuición y perseguir sus sueños.

