Yina Calderón respondió a quien la tildó de "metiche y envidiosa"

La empresaria Yina Calderón respondió a quien le lanzó fuertes calificativos por su polémica personalidad.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón responde a fuerte crítica
Yina Calderón no se queda callada a fuertes comentarios en su contra/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón respondió a fuerte crítica que le lanzó un internauta en sus redes sociales.

¿Qué crítica recibió Yina Calderón en su contra?

La creadora de contenido activó la herramienta de preguntas en sus historias en una de sus cuentas de Instagram, donde tiene casi 800 mil seguidores, en donde un usuario de la plataforma le dejó fuertes calificativos.

Yina Calderón sobre ser metiche

"La vieja más repugnante de Colombia, fea, metiche, envidiosa", fue el comentario que le dejaron a Yina.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras el fuerte comentario en su contra?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se refirió a unos calificativos en especial, pues otros los ignoró.

"Por supuesto, yo soy una metiche, soy una profesional en meterme en lo que no me importa, pero imagínate esta farsándula colombiana sin un personaje como yo, sería aburridísima, no habría contenido y si estás viéndome es porque te gusta el chisme", dijo.

Yina Calderón sobre ser envidiosa

En cuanto a ser envidiosa indicó que no lo es detallando a que afortunadamente goza de varios privilegios, ama su personalidad y no cambiaría nada más de su vida, aunque con humor confesó que le gustaría tener más cadera.

Cabe destacar que, la empresaria suele contestar a las críticas que recibe en redes sociales sin filtro ni tapujos, destacando lo poco que le afectan y lo mucho que le suman para seguir siendo la "villana", como tanto le gusta ser catalogada por sus críticos.

Por ahora, la empresaria sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos con sus polémicas opiniones sobre diferentes personalidades del mundo del entretenimiento, trabajando en su nuevo programa de chismes y en su emprendimiento de productos de belleza para las mujeres.

Además, continúa entrenando para su enfrentamiento contra la barranquillera Andrea Valdiri, con quien competirá en el ring de boxeo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá, donde ambas sacarán a flote la gran rivalidad que ha habido entre ellas por varios años.

De igual manera, sigue trabajando en nuevos proyectos y realizando casting para ingresar a realitys en México, país que quiere conquistar.

