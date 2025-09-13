Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocido cantante de vallenato rompió el silencio y desmintió rumores sobre su muerte

El cantante vallenato Churo Díaz desmintió con firmeza los rumores sobre su supuesta muerte y confirmó que sigue activo en su carrera.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Churo Díaz habló fuerte y claro sobre los rumores de su muerte.
Churo Díaz desmintió su supuesto fallecimiento y dejó un mensaje poderoso a sus seguidores. Foto Freepik

En la era digital, las noticias falsas se propagan con rapidez y muchas veces afectan directamente a figuras públicas. Esta vez el turno fue para Churo Díaz, reconocido cantante vallenato, quien se convirtió en tendencia tras la circulación de un audio en redes sociales donde aseguraban que había fallecido en el Instituto Cardiovascular del César en Valledupar.

Artículos relacionados

¿Cómo surgió el rumor de su fallecimiento?

El rumor estuvo acompañado de especulaciones sin fundamento y generó alarma entre sus seguidores y rápidamente comenzó a replicarse en distintas plataformas, sin embargo, el propio artista decidió frenar la desinformación y a través de sus redes sociales.

La música sigue viva: Churo Díaz desmintió su supuesto fallecimiento y dejó un mensaje poderoso a sus seguidores.
Churo Díaz se convirtió en tendencia tras falsos rumores sobre su fallecimiento en Valledupar. Foto Freepik

El cantante compartió un mensaje contundente en el que desmintió la versión y dejó claro que se encuentra en buen estado de salud y con tono de indignación Expresó su rechazo a quienes inventan este tipo de noticias con el propósito de ganar seguidores y reproducciones en Internet.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Churo Díaz sobre los falsos rumores?

Churo Díaz no dudó en alzar su voz para enviar un mensaje directo a quienes difundieron la noticia y en su publicación escribió, sino que también despertaron una ola de solidaridad y apoyo entre sus seguidores.

Y aprovechó para recordar a sus seguidores que, aunque intenten desacreditar su nombre, Su carrera y su música siguen totalmente firmes. Además, agregó que ni con mentiras ni con falsas noticias podrán acabar con el amor y el apoyo de sus fieles seguidores.

Las reacciones no tardaron en llegar y decenas de comentarios resaltaron la injusticia de estos rumores, asegurando que el éxito del cantante incomoda a muchas personas, además, compartieron mensajes de apoyo y aliento hacia el artista.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

Cabe recordar que, en abril de este mismo año, Churo Díaz y atravesó un momento de preocupación cuando debió someterse a un cateterismo cardíaco en el Instituto Cardiovascular del César. Un procedimiento médico lo mantuvo alejado de los escenarios durante algunas semanas, lo que alimentó las especulaciones en redes sociales.

Churo Díaz desmintió su supuesto fallecimiento y dejó un mensaje poderoso a sus seguidores.
En abril, Churo Díaz se sometió a un cateterismo cardíaco, lo que generó especulaciones entre sus seguidores. Foto Canal RCN

Sin embargo, tiempo después, fue el propio artista quien reapareció para confirmar que se encontraba recuperado y listo para retomar su carrera.

El intérprete asegura estar trabajando en nuevos proyectos musicales con la misma energía que lo ha caracterizado y los falsos rumores, lejos de debilitarlo, parecen haber reforzado su vínculo con los fanáticos que lo acompañan en cada etapa.

Churo Díaz dejó claro que su voz y su talento siguen vigentes, demostrando que Hoy la música está por encima de cualquier intento de desinformación, especialmente en el mundo digital.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló la crisis que vivió y la razón de su ausencia en redes: "Me desbordé en llanto

La actriz Lina Tejeiro habló del proceso tan difícil que experimentó que la alejó de las redes sociales por varios meses.

Lina Tejeiro sobre el precio de la fama Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló por qué se le subió la fama a la cabeza: "Me volví insoportable"

La actriz Lina Tejeiro se sinceró sobre cuando no pudo manejar la fama en los inicios de su carrera actoral.

Trasladan a Bruce Willis a una casa de cuidados especiales Talento internacional

Bruce Willis: su esposa habló sobre el rodaje que dañó su salud y marcó su vida para siempre

La revelación de Emma Willis sobre un rodaje en 1988 da un nuevo sentido a los problemas de salud de Bruce Willis y su vida actual.

Lo más superlike

Dayana Angulo, Miss Casanare, en Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Miss Casanare confesó que sufrió enfermedades por desórdenes alimenticios: “Mi autoestima detonó”

Dayana Angulo, Miss Casanare, reveló en Miss Universe Colombia su lucha contra desórdenes alimenticios y enfermedades derivadas.

Karol G tras show en el Vaticano Karol G

Karol G rompió en llanto tras su presentación en el Vaticano

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada