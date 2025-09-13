Reconocido cantante de vallenato rompió el silencio y desmintió rumores sobre su muerte

En la era digital, las noticias falsas se propagan con rapidez y muchas veces afectan directamente a figuras públicas. Esta vez el turno fue para Churo Díaz, reconocido cantante vallenato, quien se convirtió en tendencia tras la circulación de un audio en redes sociales donde aseguraban que había fallecido en el Instituto Cardiovascular del César en Valledupar.

¿Cómo surgió el rumor de su fallecimiento?

El rumor estuvo acompañado de especulaciones sin fundamento y generó alarma entre sus seguidores y rápidamente comenzó a replicarse en distintas plataformas, sin embargo, el propio artista decidió frenar la desinformación y a través de sus redes sociales.

Churo Díaz se convirtió en tendencia tras falsos rumores sobre su fallecimiento en Valledupar. Foto Freepik

El cantante compartió un mensaje contundente en el que desmintió la versión y dejó claro que se encuentra en buen estado de salud y con tono de indignación Expresó su rechazo a quienes inventan este tipo de noticias con el propósito de ganar seguidores y reproducciones en Internet.

¿Qué dijo Churo Díaz sobre los falsos rumores?

Churo Díaz no dudó en alzar su voz para enviar un mensaje directo a quienes difundieron la noticia y en su publicación escribió, sino que también despertaron una ola de solidaridad y apoyo entre sus seguidores.

Y aprovechó para recordar a sus seguidores que, aunque intenten desacreditar su nombre, Su carrera y su música siguen totalmente firmes. Además, agregó que ni con mentiras ni con falsas noticias podrán acabar con el amor y el apoyo de sus fieles seguidores.

Las reacciones no tardaron en llegar y decenas de comentarios resaltaron la injusticia de estos rumores, asegurando que el éxito del cantante incomoda a muchas personas, además, compartieron mensajes de apoyo y aliento hacia el artista.

¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

Cabe recordar que, en abril de este mismo año, Churo Díaz y atravesó un momento de preocupación cuando debió someterse a un cateterismo cardíaco en el Instituto Cardiovascular del César. Un procedimiento médico lo mantuvo alejado de los escenarios durante algunas semanas, lo que alimentó las especulaciones en redes sociales.

En abril, Churo Díaz se sometió a un cateterismo cardíaco, lo que generó especulaciones entre sus seguidores. Foto Canal RCN

Sin embargo, tiempo después, fue el propio artista quien reapareció para confirmar que se encontraba recuperado y listo para retomar su carrera.

El intérprete asegura estar trabajando en nuevos proyectos musicales con la misma energía que lo ha caracterizado y los falsos rumores, lejos de debilitarlo, parecen haber reforzado su vínculo con los fanáticos que lo acompañan en cada etapa.

Churo Díaz dejó claro que su voz y su talento siguen vigentes, demostrando que Hoy la música está por encima de cualquier intento de desinformación, especialmente en el mundo digital.