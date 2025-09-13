Lina Tejeiro reveló por qué se le subió la fama a la cabeza: "Me volví insoportable"

La actriz Lina Tejeirose sinceró y habló del momento en el que se le subió la fama a la cabeza tras recibirla en una edad bastante compleja.

¿Cuándo se le subió la fama a Lina Tejeiro?

La llanera estuvo en un podcast con la cantante Juliana Velásquez a quien le reveló lo complejo que fue para ella manejar la fama en plena adolescencia.

Contó que debido a que su mamá siempre estuvo involucrada con el mundo del espectáculo tras haber sido Señorita Meta, ella terminó llegando a la televisión desde muy niña; además de que siempre fue muy histriónica y soñaba con ser reina, por lo que se facilitaba estar frente a las cámaras.

Sin embargo, eso le pasó factura debido a que no supo manejar el éxito y la atención que tuvo en su momento.

"Fui muy afortunada estar trabajando a esa edad y recibir dinero, pero también empecé a tener problemas porque yo era la diva en grabación, pero en mi casa era común y corriente (...) en grabación yo era la estrella, decían 'llego el rating', paraban a la que estaban maquillando y me maquillaban a mí y yo me comí el cuento, de los 13 a los 16 yo me volví insoportable", confesó.

¿Lina Tejeiro no pudo manejar la fama en sus inicios?

Indicó que llegaba a las grabaciones y comenzó con exigencias como quién la tenía que maquillar y qué ropa se debía poner, pero aclaró que fue la adolescencia que estaba haciendo caos en su vida.

Asimismo, indicó que también siente que fue producto de que en su casa su familia también la "malcrió", por lo que, sumando ambas cosas no logró manejar la fama correctamente.

Sin embargo, con el tiempo y diferentes experiencias pudo aprender y tomar humildad para seguir vigente en la industria del entretenimiento.

Ver desde el minuto 10:

Por ahora, la actriz sigue enfocada en su emprendimiento de productos de belleza para mujeres, con los que busca empoderarlas y trabajando en sí misma para poder retomar las redes sociales y su vida actoral como solía hacerlo, como tanto le han pedido sus fieles admiradores que extrañan sus publicaciones.