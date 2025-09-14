Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reykon sorprendió con radical cambio de look y lo comparan con Richard Ríos: así luce

El cantante Reykon sorprendió a sus seguidores con drástico cambio de look y lo catalogan como el doble de Richard Ríos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Reykon es comparado con Richard Ríos por nuevo look
Reykon es comparado con Richard Ríos por nuevo look. (AFP: Cindy Ord y AFP: Chris CODUTO)

Uno de los pioneros del reguetón en Colombia es el antioqueño Andrés Felipe Robledo Londoño, mejor conocido como Reykon, quien recientemente sorprendió con un nuevo look.

¿Cuál es el nuevo look del cantante Reykon por el que lo comparan con Richard Ríos?

Reykon se apoderó de las tendencias en la tarde del 14 de septiembre luego de compartir un video en su cuenta oficial de Instagram en el que dejó ver su nuevo estilo.

El cantante urbano dejó a más de uno con la boca abierta al mostrar en redes sociales su más reciente cambio de imagen. Con un estilo completamente renovado, el artista decidió renovar por completo su estilo tradicional.

El artista decidió hacerse un corte conocido como taper mullet, el cual consiste en dejarse el cabello largo en la parte superior y de atrás con un desvanecido en los laterales.

Richard Ríos con su novia
Reykon se cambió el look y es comparado con el futbolista Richard Ríos. (Raúl Arboleda)

¿Por qué comparan a Reykon con el futbolista Richard Ríos?

Como era de esperarse el nuevo estilo de cabello de Reykon no ha pasado por desapercibido y las reacciones no se hicieron esperar entre halagos y comentarios curiosos.

Precisamente, muchos internautas coincidieron en que su nuevo estilo lo hace ver muy parecido al futbolista Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia y el Benfica de Portugal.

“El doble de Richard Ríos”, “pensé que era el jugador” y “el hermano perdido de Ríos” fueron algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos en la publicación, que rápidamente se volvió tendencia.

¿Cómo reaccionó Reykon a las comparaciones con Richard Ríos?

El cantante urbano no ha parado de recibir comentarios en sus redes sociales por su nuevo estilo de cabello.

Sin embargo, frente a las comparaciones con el mediocampista de la Selección Colombia, el artista urbano no se ha pronunciado.

Cabe resaltar que, el cantante no solo viene renovando su estilo a nivel físico, sino también en su estilo musical, esto para volver a posicionarse en la industria musical en donde en su momento fue uno de los artistas de reguetón más escuchados de Colombia.

