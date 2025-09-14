Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura de León mostró el romántico regalo que le dieron de Amor y Amistad, ¿Salomón Bustamante?

En medio de rumores de separación con Salomón Bustamante, Laura de León sorprendió al mostrar el romántico detalle que recibió en Amor y Amistad.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Laura de León mostró el regalo que recibió
Laura de León mostró el detalle que le dieron de Amor y Amistad. (Foto Canal RCN)

La actriz Laura de León y el periodista Salomón Bustamante han estado en el foco mediático en las últimas semanas por un supuesto rumor de separación.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el romántico regalo con el que sorprendieron a Laura de León de Amor y Amistad?

La recordada actriz de La ley del corazón y Rojo Carmesí sorprendió a sus seguidores al mostrarles el regalo que recibió durante el fin de semana.

En sus historias de Instagram, Laura mostró que la sorprendieron con un ramo de rosas rojas el cual venía acompañado de un mensaje lleno de cariño.

Aunque no reveló quién fue el autor del obsequio, muchos de sus seguidores no dudaron en relacionar la sorpresa con Bustamante, pese a los rumores de una ruptura.

Laura de León sorprendió con mensaje en redes
Laura de León mostró el regalo que recibió de Amor y Amistad. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué decía la carta que le enviaron a Laura de León con el ramo de rosas?

La actriz dejó ver parte de la carta que le enviaron, ya que tapó algunas frases y el remitente de la misma.

En la parte que dejó ver de la carta se observa que la persona que le envió dicho regalo la está felicitando por su trabajo.

La mejor en lo que haces.

Como era de esperarse, esta imagen ha generado revuelo en redes sociales y muchos han empezado a indagarle a la actriz sobre quién le habría enviado el detalle sorpresa.

Ya que para los internautas podría haber sido el periodista Salomón Bustamante y para otros podría tratarse de un nuevo pretendiente.

Artículos relacionados

¿Laura de León y Salomón Bustamante se separaron? Esto se sabe

Por ahora, ni Laura ni Salomón han confirmado o desmentido la supuesta separación, pero el detalle se convirtió en tema de conversación y mantiene en expectativa a sus seguidores sobre el verdadero estado de la relación.

Los rumores de crisis y separación entre Laura de León y Salomón Bustamante empezaron semanas atrás cuando ambos empezaron a dejarse de mostrar juntos en redes sociales y eventos públicos.

A este sorpresivo distanciamiento se le sumó el hecho que Salomón dejara de seguir en redes sociales a la actriz, algo que encendió las alarmas

Todo esto sumado a los enigmáticos mensajes de ambos en sus redes sociales han hecho que muchos crean que la relación de ellos llegó a su final.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Qué hay detrás de la foto viral de Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda juntos? Christian Nodal

La curiosa imagen viral de Christian Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda juntos

Internautas usaron la Inteligencia Artificial para crear una fotografía en la que Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda posaran juntos.

Beéle rompió su silencio y aseguró que quieren acabar su carrera Celebrities

Beéle rompió su silencio y aseguró que quieren acabar su carrera: "sigue con tu vida y yo con la mía"

El artista Beéle reapareció en redes sociales y se desahogó frente a las polémicas que ha tenido.

Así respondió Yina Calderón a quien la tildó de conveniente e hipócrita con Melissa Gate Yina Calderón

EN VIDEO: Así respondió Yina Calderón a quien la tildó de conveniente e hipócrita con Melissa Gate

La empresaria de fajas no se quedó callada ante las acusaciones que le estaban haciendo por querer "ganarse" el fandom de Melissa.

Lo más superlike

Significados de los nombres de los escenarios del Festival Cordillera Curiosidades

Festival Cordillera: ¿cuál es el significado de los nombres de los escenarios?

Los escenarios del Festival Cordillera representan un homenaje vivo a la geografía y cultura latinoamericana.

Ángela Arcila, Miss Risaralda, en Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Miss Risaralda lidera la tabla en Miss Universe Colombia tras la prueba como presentadora de televisión

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada