Laura de León mostró el romántico regalo que le dieron de Amor y Amistad, ¿Salomón Bustamante?

La actriz Laura de León y el periodista Salomón Bustamante han estado en el foco mediático en las últimas semanas por un supuesto rumor de separación.

¿Cuál fue el romántico regalo con el que sorprendieron a Laura de León de Amor y Amistad?

La recordada actriz de La ley del corazón y Rojo Carmesí sorprendió a sus seguidores al mostrarles el regalo que recibió durante el fin de semana.

En sus historias de Instagram, Laura mostró que la sorprendieron con un ramo de rosas rojas el cual venía acompañado de un mensaje lleno de cariño.

Aunque no reveló quién fue el autor del obsequio, muchos de sus seguidores no dudaron en relacionar la sorpresa con Bustamante, pese a los rumores de una ruptura.

Laura de León mostró el regalo que recibió de Amor y Amistad. (Fotos Canal RCN)

¿Qué decía la carta que le enviaron a Laura de León con el ramo de rosas?

La actriz dejó ver parte de la carta que le enviaron, ya que tapó algunas frases y el remitente de la misma.

En la parte que dejó ver de la carta se observa que la persona que le envió dicho regalo la está felicitando por su trabajo.

La mejor en lo que haces.

Como era de esperarse, esta imagen ha generado revuelo en redes sociales y muchos han empezado a indagarle a la actriz sobre quién le habría enviado el detalle sorpresa.

Ya que para los internautas podría haber sido el periodista Salomón Bustamante y para otros podría tratarse de un nuevo pretendiente.

¿Laura de León y Salomón Bustamante se separaron? Esto se sabe

Por ahora, ni Laura ni Salomón han confirmado o desmentido la supuesta separación, pero el detalle se convirtió en tema de conversación y mantiene en expectativa a sus seguidores sobre el verdadero estado de la relación.

Los rumores de crisis y separación entre Laura de León y Salomón Bustamante empezaron semanas atrás cuando ambos empezaron a dejarse de mostrar juntos en redes sociales y eventos públicos.

A este sorpresivo distanciamiento se le sumó el hecho que Salomón dejara de seguir en redes sociales a la actriz, algo que encendió las alarmas

Todo esto sumado a los enigmáticos mensajes de ambos en sus redes sociales han hecho que muchos crean que la relación de ellos llegó a su final.